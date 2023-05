Trzeba zbadać najpierw, dlaczego dochodziło do tych nieszczęść, które nas uwsteczniły, albo powstrzymały w rozwoju akurat w tej części Europy - powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas III Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie.

We wtorek podczas III Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie szef MEiN, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr. hab. Mirosław Kalinowski oraz 12 przedstawicieli uniwersytetów z państw tworzących Inicjatywę Trójmorza podpisali porozumienie o utworzeniu Sieci Uniwersytetów Trójmorza.

Minister Czarek podczas panelu "Współpraca uniwersytetów szansą na rozwój makroregionu Trójmorza" został zapytany przez moderatora o zadania dla sieci uniwersytetów.

Szef MEiN stwierdził, że istotą działania uniwersytetu jest prowadzenie nauki, czyli - podał - odkrywanie prawdy w badaniach naukowych i wykształcenie mądrego człowieka. "Uniwersytet nie jest po to, żeby być słynnym. Uniwersytet jest po to, żeby odkrywać prawdę najbardziej podstawową o życiu człowieka, społeczeństwa na każdej płaszczyźnie, o państwie, narodzie, jego historii i przyszłości" – powiedział dodając, że "róbmy wszystko, żeby być najsłynniejszymi i najwyżej w rankingach, ale nie to musi nam przyświecać".

Odpowiadając na pytanie o wpływ historii na współpracę w regionie stwierdził, że Inicjatywa Trójmorza to "szansa na rozwój i ratunek Europy". "Wszystkie nasze kraje Trójmorza - może najmniej Austria, ale też w pewnym sensie – są dotknięte na przestrzeni wieków imperializmem rosyjskim, a następnie sowieckim" – powiedział.

Jak stwierdził, przez całe dekady kraje Trójmorza "były dotknięte najazdem dzikich" i z tego wynika zapóźnienie.

Mówiąc o obszarach współpracy w ramach Trójmorza wymienił: budowę infrastruktury drogowej, gazowej, bezpieczeństwo energetyczne, rozwój funkcjonowania społeczeństwa i naukę.

"Nie ma rozwoju bez innowacji, a nie ma innowacji bez odkrywania prawdy w kolejnych obszarach, w których tej prawdy jeszcze nie znamy, czyli bez nauki" – stwierdził i podał, że Sieci Uniwersytetów Trójmorza postała, żeby "wzmocnić, a tak naprawdę urealnić rozwój w najbliższych latach". "Żebyśmy mogli – ja myślę – w perspektywie 5-6 lat doszusować do krajów Europy Zachodniej" – dodał.

"Trzeba zbadać najpierw, dlaczego dochodziło do tych nieszczęść, które nas uwsteczniły, albo powstrzymały w rozwoju akurat w tej części Europy" – powiedział Czarnek dodając, że chce zaproponować wszystkim krajom Trójmorza "zakrojone na szeroką skalę międzynarodowe badania nad korzeniem, istotą, przyczyną imperializmu rosyjskiego". "Jeśli tego nie zbadamy to historia kołem się zatoczy i wszystko, co osiągniemy znów runie" – stwierdził.

"Europa Zachodnia nam poganieje i musimy zapytać, +dokąd ona zmierza+, bo ona nie wie, dokąd zmierza – w moim przekonaniu" – podał.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski w wykładzie poprzedzającym wystąpienie szefa MEiN wyjaśnił, że współpraca z uczelniami wchodzącymi w skład Sieci Uniwersytetów Trójmorza trwała już wcześniej w różnych dziedzinach.

"Obecnie zyskuje to nową jakość, bo sprawia, że jako sieć mamy dużo silniejszy głos w różnych gremiach" – zaznaczył rektor dodając, że liczy na przystąpienie do tej inicjatywy kolejnych ośrodków naukowych. Jak podkreślił, utworzona sieć oparta jest na partnerstwie, aby wszystkie uczelnie skorzystały na tym przedsięwzięciu.

"Chcemy zawierać umowy o konkretne działania w taki sposób, aby każda z jednostek była doceniona, dowartościowana i mogła cieszyć się tym, że korzysta z owoców zarówno pracy naukowo-badawczej, jak i owoców pracy organizacyjnej" – dodał ks. prof. Kalinowski, dziękując uczelniom za przystąpienie do Sieci Uniwersytetów Trójmorza. Podkreślił także, że KUL jest otwarty na wszelkie inicjatywy, które będą służyły budowaniu godności człowieka.

III Samorządowy Kongres Trójmorza odbywa się 16-17 maja br. w Centrum Spotkania Kultur i Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Podczas wydarzenia podpisana została umowa o utworzeniu sieci uniwersytetów Trójmorza. Kongresowi towarzyszy Forum Gospodarcze, w ramach którego odbywają się seminaria i spotkania poświęcone m.in. wyzwaniom związanym z odbudową Ukrainy, ale także innowacyjności, cyfryzacji, gospodarce wodorowej.

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Ideą tego przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju gospodarczego państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.(PAP)

Autorzy: Piotr Nowak, Gabriela Bogaczyk

