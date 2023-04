W tym roku również będzie subwencja wyrównawcza, subwencja rozwojowa dla samorządów – mówił podczas spotkania z mieszkańcami w Stargardzie (Zachodniopomorskie) wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

"Nasi poprzednicy wydawali 500 mln zł, 700 mln zł, 1 mld w skali kraju rocznie, my w tej chwili wydajemy blisko 3 mld zł (rocznie) na drogi lokalne, (na) dofinansowanie dróg lokalnych w gminach, powiatach, także tutaj, na Pomorzu Zachodnim" - mówił w niedzielę w Stargardzie sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker podczas spotkania z cyklu "Polska jest jedna – inwestycje lokalne".

Dodał, że tylko w wyniku ostatniego naboru do Funduszu Rozwoju Dróg, rozstrzygniętego na przełomie lutego i marca br., powstanie 2,8 tys. kilometrów dróg powiatowych i gminnych w całej Polsce. Podkreślił, że fundusz będzie kontynuowany. Zaznaczył, że w latach 2019-2022 na Pomorze Zachodnie z funduszu trafiło blisko 500 mln zł, w ostatnim naborze przyznano 130 mln zł. Jak wskazał, są to inwestycje realizowane wspólnie przez rząd i samorząd. Zaznaczył, że słowa o tym, iż rząd współpracuje tylko z niektórymi samorządami, to "kłamstwo opozycji".

"Współpracujemy ze wszystkimi, którzy chcą z nami współpracować, bez względu na barwy polityczne. Drogi, kanalizacja nie mają barw partyjnych" – powiedział Szefernaker.

Wspominał też początki programu dla terenów popegeerowskich. Jak mówił, w pierwszym naborze wpłynęły wnioski na 5 mld zł. Dodał, że z dwóch naborów 420 mln zł trafiło do Pomorza Zachodniego: 47 proc. wniosków dotyczyło dróg, 16 proc. to inwestycje wodno-kanalizacyjne, 8 proc. – sportowe, a 7 proc. - infrastruktura edukacyjna.

Wiceminister Szefernaker dodał też, że program wsparcia komputerowego dla rodzin popegeerowskich objął 218 tys. dzieci w kraju, w Zachodniopomorskiem - 28 tys. dzieci.

"Będziemy wyrównywać szanse, będziemy tworzyć możliwości, bo każde dziecko, bez względu na to, czy się urodziło w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie czy tutaj, w Gogolewie koło Stargardu ma mieć takie same możliwości rozwoju" – mówił.

Zaznaczył, że w tym roku wszyscy czwartoklasiści otrzymają laptopy, w Zachodniopomorskiem będzie to 14 tys. komputerów.

Wymienił też inne realizowane programy, jak Sportowa Polska, Maluch Plus i Senior Plus.

"Popełniamy błędy, nie wszystko wychodzi, ale mamy program, realizujemy (go) i jesteśmy w tym skuteczni" – powiedział wiceminister Szefernaker.

Odniósł się także do obniżki PIT mówiąc, iż "wielu samorządowców wie, że w związku z tym spadły w wielu miejscach dochody samorządów z PIT-u". "Bardzo często jest taka kłamliwa narracja w mediach, że ktoś komuś coś zabrał (...). My oddaliśmy część środków z PITiu Polakom" – podkreślił.

Jak zaznaczył, "wszystkie samorządy w Polsce otrzymały rok temu, dwa lata temu, w związku z kryzysem, w związku z obniżeniem podatków, tzw. subwencję rozwojową".

"To są dodatkowe środki, kilkanaście mld zł, które otrzymują samorządy w związku z utratą środków z PITu, które zostały przekazane mieszkańcom. I chciałbym tutaj zapowiedzieć (...): tak, w tym roku również będzie subwencja wyrównawcza, będzie subwencja rozwojowa, bo wiemy, że takie są potrzeby" – powiedział Szefernaker.

Mówiąc z kolei o ustawie o dodatku emerytalnym dla sołtysów wskazał, że to "kolejny symbol". "My nie obiecywaliśmy; wzięliśmy się do roboty i są dodatki emerytalne dla sołtysów" - podkreślił.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka

emb/ mrr/