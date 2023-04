– Rozmawialiśmy na temat projektu Fort Trump, na temat bazy wojsk USA w Polsce. Zależy nam na tym, żeby wojsko amerykańskie w Polsce stacjonowało, żeby zapewnić w ten sposób bezpieczeństwo Polsce oraz całej wschodniej flance NATO – mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, prawie pięć lat temu po spotkaniu z Johnem Boltonem, doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Dziś Trump broni się w sądzie, o niefortunnej nazwie nad Wisłą nikt już nie pamięta, ale kolejne etapy amerykańskiego zakotwiczenia militarnego w Polsce stają się faktem. Przed świętami w wielkopolskim Powidzu otwarto kompleks długoterminowego magazynowania i napraw sprzętu, tzw. Long Term Equipment Storage and Maintenance Complex. Jak informuje resort obrony, jest to „największy pojedynczy projekt infrastrukturalny finansowany przez NATO i USA w ostatnich 30 latach”. Inwestycja kosztowała ok. 360 mln dol., czyli 1,5 mld zł. W tym miejscu będzie składowany sprzęt dla jednej brygady pancernej. Jak informowało amerykańskie wojsko, będzie to ok. 85 czołgów, 190 pojazdów opancerzonych, sprzęt artyleryjski (35 sztuk), cztery tzw. mosty towarzyszące, a także setki sztuk innego sprzętu potrzebnego do operowania brygady. Jest to istotne, ponieważ w razie kryzysu przerzucenie kilku tysięcy żołnierzy zajmuje kilka dni (wystarczy kilkanaście samolotów), a na transport sprzętu potrzebne są tygodnie, gdy statki pokonują Atlantyk. Magazyn w Powidzu to czwarta obok tych w Dülmen w Niemczech, w Eygelshoven w Holandii i w Zutendaal w Belgii baza w ramach programu APS-2, czyli składowania amerykańskiego sprzętu przeznaczonego do użycia w Europie. W Powidzu powstaje obecnie również magazyn amunicyjny, który ma być gotowy w kwietniu przyszłego roku.