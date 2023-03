Inflacja konsumencka CPI obniży się do poziomu jednocyfrowego w II połowie roku, uważa wiceminister finansów Artur Soboń. Wskazał, że w br. utrzyma się wysoka inflacja bazowa.

"W lutym odczyt inflacji był rekordowy, gdyż statystycznie jest porównanie bazy do bazy, a baza z roku ubiegłego oznaczała minus 3 pkt proc. przez tarcze antyinflacyjne. W związku z czym spodziewaliśmy się, że odczyty [inflacji] za styczeń, luty będą rekordowe i od marca będą coraz niższe, aby w drugiej połowie roku zejść do poziomów jednocyfrowych" - powiedział Soboń w Telewizji Republika.

Ocenił, że presja głównych motorów wzrostu inflacji, czyli cen energii, cen żywności wyraźnie maleje, zwłaszcza cen energii, czy paliw w warunkach braku dodatkowych szoków.

"Gdyby nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, to presja głównych motorów wzrostu [inflacji], czyli cen energii, cen żywności wyraźnie maleje, zwłaszcza cen energii czy paliw. Natomiast będziemy mieli w Polsce zjawisko utrzymującej się wysokiej inflacji bazowej, ze względu na to, że widać wyraźnie w odczytach GUS, w koszyku z lutego, nowe elementy, które są bardziej trwałe - jak wzrost czynszów za mieszkania, czy kosztów łączności; one utrzymają się z nami dłużej" - powiedział Soboń.

Dodał, że inflacja bazowa jest również w dużym stopniu zaimportowana.

"Krótko mówiąc, jak inflację zaimportowaliśmy z zewnątrz, tak dziś powoli będziemy importować czynniki dezinflacyjne" - podsumował.

Narodowy Bank Polski (NBP) podał, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12% w lutym 2023 r. w ujęciu rocznym wobec 11,7% r/r w styczniu 2023 r. Konsensus rynkowy wyniósł 11,7% r/r. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w lutym br. 18,1% r/r wobec 16,3% w styczniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 15,5% r/r w lutym wobec 14,4% w styczniu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 17% r/r w lutym wobec 15,2% w styczniu.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 18,4% w ujęciu rocznym w lutym 2022 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2%. Konsensus rynkowy wyniósł 18,6% r/r.

