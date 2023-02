„Donald Tusk zapowiedział już taki specjalny projekt, dedykowany dla tych wszystkich pisowskich działaczy, którzy dzisiaj kradną, którzy napychają swoje kieszenie, którzy nie mają żadnego umiaru w okradaniu Polski - to będzie program Cela+. Tak - każdy musi liczyć się z odpowiedzialnością” - powiedział Budka podczas sobotniej konferencji prasowej w Katowicach.

Jak dodał, będzie to tzw. szybka ścieżka - „może nie 24-godzinne sądy, bo to tak nie będzie działać, ale każdy kto złamał prawo będzie najpierw stawał przed obliczem niezależnego prokuratora, a później przed obliczem niezawisłego sędziego i niezależnego sądu”.

„Czy afera Willa+, z której tak Czarnek jest dumny, czy te inne pisowskie afery - one znajdą swój finał w sądzie. To nie jest tak, jak wam się wydaje – mówię tutaj do tych wszystkich, którzy dzisiaj pasą się na pieniądzach Skarbu Państwa - że to jest nie do rozliczenia” - mówił polityk.

„Jeżeli dostaliście pieniądze w sposób niezgodny z prawem albo jeżeli wydaliście pieniądze na majątek pisowskich fundacji to to wszystko zostanie odebrane. To wszystko zostanie najpierw zamrożone, a później odebrane i wróci do Skarbu Państwa” - dodał Budka.

Jak zaznaczył, zostanie to zrobione po wyborach, bo – jak przekonywał – potrzeba do tego niezależnej prokuratury i silnego państwa, „a nie państwa w dykty, które nie potrafi zadbać o swoje podstawowe interesy”.

„Dzisiaj w szkołach czasami brakuje nauczycielom pieniędzy na papier do kserokopiarki, na to, by były odpowiednie środki higieny, ale nie brakuje Czarnkowi pieniędzy na rozdawanie swoim zaprzyjaźnionym fundacjom, stowarzyszeniom, nie brakuje pieniędzy na to, by te stowarzyszenia później kupowały nieruchomości, by tak jak kiedyś partia Kaczyńskiego, mówię o Porozumieniu Centrum, tak teraz by pisowscy działacze próbowali się na tym uwłaszczyć” - mówił Budka.(PAP)

