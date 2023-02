Trwa nabór wniosków do nowej edycji programu "Maluch plus". "To dofinansowanie na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do trzech lat mogą otrzymać gminy, a także podmioty prywatne, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne. Zachęcam wszystkich do wnioskowania. Oferty można składać do 19 lutego, tylko drogą elektroniczną" – podkreśliła minister Marlena Maląg.

Nowa edycja programu ruszyła z większym budżetem – 5,5 mld zł. "Pozwoli to na utworzenie 100 tys. miejsc opieki w żłobkach, przedszkolach i u dziennych opiekunów. Oprócz dofinansowania, każdy podmiot ma zagwarantowane środki na utrzymanie nowopowstałych miejsc opieki nad maluchami przez 36 miesięcy. To 837 zł miesięcznie" – wyjaśniła szefowa MRiPS.

"Chcemy, żeby żłobki były w każdej gminie, żeby zniknęły białe plamy – taki cel przed sobą stawiamy i konsekwentnie do niego dążymy" – dodała.

Minister zwróciła uwagę, że na koniec 2015 r. funkcjonowało niespełna 3 tys. placówek, które oferowały 84 tys. miejsc opieki. "Obecnie działa ponad 8 tys. żłobków i klubów dziecięcych, w których jest blisko 230 tys. miejsc" – zaznaczyła minister rodziny.

Na utworzenie jednego miejsca opieki samorządy otrzymają 35 862 zł (pozostałe podmioty niepubliczne – 12 410 zł). Przez kolejne trzy lata będą otrzymywały dofinansowanie na prowadzenie działalności w wysokości 837 zł na jedno miejsce. Od samorządów nie będzie wymagany wkład własny.

Ogłoszenie wyników naboru ma nastąpić do 28 kwietnia.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

