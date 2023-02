"Większość członków Rady podkreślała jednocześnie, że - wedle dostępnych prognoz i zakładając brak dodatkowych szoków - od II kw. 2023 r. powinien następować stopniowy spadek inflacji w kierunku średniookresowego celu NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.). W opinii tych członków Rady, procesowi dezinflacji będzie sprzyjać dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP, którego pełne efekty makroekonomiczne będą coraz bardziej widoczne, a także zaostrzenie globalnych warunków finansowych oddziałujące w kierunku spowolnienia aktywności gospodarczej na świecie oraz niższych cen surowców" - czytamy w "minutes".

Reklama

Zaznaczono, że szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej i finansowej i Rada w sposób elastyczny określa pożądane tempo powrotu inflacji do celu.

Część członków Rady wskazała, że napływające dane sygnalizują możliwość kształtowania się inflacji w najbliższych kwartałach nieco poniżej ścieżki z projekcji listopadowej.

Reklama

"Niektórzy członkowie Rady podkreślali natomiast, że - zgodnie z aktualnymi prognozami - średnioroczna inflacja w 2023 r. będzie jedynie nieznacznie niższa niż w 2022 r., a średnioroczna inflacja bazowa będzie w br. wyższa niż w ub.r." - czytamy dalej.

Wskazano, że dokonane dotychczas silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP zostało odzwierciedlone m.in. w spadku zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych.

Osłabienie koniunktury światowej będzie także działać w kierunku obniżania dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce, a zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP, podano także.

"Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki" - czytamy dalej.

Zdaniem części członków Rady, oczekiwany w świetle prognoz proces dezinflacji, a zwłaszcza obniżanie się inflacji bazowej, będzie przebiegać zbyt wolno, a skala dokonanych podwyżek stóp procentowych jest niewystarczająca.

"Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że wobec utrzymującej się wysokiej dynamiki cen oraz podwyższonych oczekiwań inflacyjnych, dotychczasowa skala podwyżek stóp procentowych NBP jest niewystarczająca do zapewnienia powrotu inflacji do celu w średnim okresie oraz obniżenia oczekiwań inflacyjnych do poziomów spójnych ze średniookresowym celem inflacyjnym" - czytamy w "minutes".

Rada podjęła 4 stycznia br. decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 6,75%; stopa lombardowa 7,25%; stopa depozytowa 6,25%; stopa redyskontowa weksli 6,80%; stopa dyskontowa weksli 6,85%.

(ISBnews)