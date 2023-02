Wygląda też na to, że dojdzie do zacieśnienia współpracy pomiędzy ludowcami i Polską 2050. Wczoraj szefowie obu formacji - Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia - ogłosili współpracę programową. - Już teraz razem z Szymonem Hołownią mamy bardzo wiele spraw uzgodnionych. To m.in. zielona energia , Senat obywatelski, bezpieczeństwo Polski, praworządność czy kwestie samorządności. Jedna lista wspólnych spraw do załatwienia jest otwartym zaproszeniem dla pozostałych ugrupowań demokratycznej opozycji. Współpraca, otwartość i życzliwość, niezależnie od tego, jak pójdziemy do wyborów. Jedną listę spraw do załatwienia chcemy realizować jak najszerzej - mówił wczoraj prezes PSL.