W ubiegły piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która - według jej autorów - ma wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Jak przekazał PAP marszałek izby Tomasz Grodzki, będzie to prawdopodobnie na posiedzeniu 31 stycznia, czyli zwołanym wcześniej niż planowane w harmonogramie Izby posiedzenie w dniach 8-9 lutego. Grodzki przekazał, że obecnie w Senacie trwają konsultacje z prawnikami i ze środowiskami opiniotwórczymi oraz analizy w senackich komisjach.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) podkreślił w rozmowie z PAP, że podany przez marszałka Grodzkiego termin nie jest jeszcze ostatecznym. "Tak sygnalizował marszałek Grodzki, ale jeszcze nie wiemy, jak to będzie ostatecznie. Jeżeli tak będzie, że dopiero 31 stycznia odbędzie się posiedzenie Senatu, to według mnie jest to za późno" - powiedział Pęk.

Według niego, Senat powinien zebrać się w przyszłym tygodniu. "To jest najlepszy termin, bo wtedy jest też posiedzenie Sejmu, który mógłby się od razu do tych poprawek senackich ewentualnych odnieść" - zaznaczył wicemarszałek Senatu.

Zdaniem Pęka, "tak naprawdę jest to, taka typowa gra na zwłokę Senatu". "Ten kompromis z Komisją Europejską został wypracowany w rządzie były wypowiedzi nawet publiczne komisarza UE ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa, że ta ustawa sejmowa wypełnia oczekiwania Komisji Europejskiej i naprawdę już nie ma co wyważać otwartych drzwi. Najlepiej byłoby zebrać się szybko, przyjąć ustawę bez poprawek, ale jednak w dzisiejszym Senacie w tym układzie politycznym jest to sytuacja nie do pomyślenia dla marszałka Grodzkiego" - podkreślił Pęk.

Na pytanie, czy senatorowie PiS będą wnioskować o przyspieszenie terminu posiedzenia Senatu, Pęk odparł, że może tylko apelować. "Dlatego, że decyzje o terminach posiedzeń Senatu podejmuje marszałek Senatu. On najwyżej wyśle do członków prezydium taką obiegową prośbę o wyrażenie opinii, wtedy będę opiniował o posiedzenia Senatu właśnie w przyszłym tygodniu" - podkreślił wicemarszałek Senatu.

Ale - jak dodał - "to oczywiście nic nie da". "Nie czarujmy się. Wszystko wskazuje na to, że znowu opozycja totalna zrobi wszystko, żeby ten kompromis z Komisją Europejską obalić" - dodał Pęk.

Podobnego zdania jest senator Maria Koc (PiS), zdaniem której posiedzenie Senatu powinno się odbyć nawet pod koniec tego tygodnia lub na początku przyszłego. "Nowela ustawy o SN jest już przecież znana, Sejm przyjął ją kilka dni temu. Poprawki, które opozycja chce wnieść z tego, co zapowiada, są takie same, jak te które były wniesione w Sejmie, więc tutaj raczej jakiejś wielkiej pracy koncepcyjnej wykonywać opozycja nie musi" - powiedziała Koc.

Podkreśliła, że zapewne szef klubu senatorów PiS Marek Martynowski lub wicemarszałek Senatu Marek Pęk będą wnosić o przyspieszenie tego terminu. "Ale nie mam co do tego pewności, bo nie jestem w kontakcie, póki co, z panami" - podkreśliła senator PiS. "Zależy nam, żeby jak najszybciej się te obrady odbyły" - dodała.

Projekt nowelizacji ustawy o SN PiS złożył w Sejmie 13 grudnia ubiegłego roku. Założenia ustawy były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli.

Zgodnie z tymi przepisami sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Test ten będzie mogła zainicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Nowela uzupełnia także możliwość badania podczas testu wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu na podstawie ustawy. (PAP)