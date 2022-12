Potwierdzeniem tego jest kwestia rozmieszczenia niemieckich patriotów w Polsce. Mimo przemożnej chęci prezesa Kaczyńskiego, by sprawę z powodu kampanii wyborczej rozmyć, a za nim zdumiewającej wolty premiera Błaszczaka w tej kwestii, prezydent konsekwentnie chciał tego systemu przeciwrakietowego na wschodniej flance. Od początku zaznaczał, że jeśli Niemcy nie będą chcieli przenieść ich do Ukrainy, co było oczywiste, to powinny trafić do Polski. I tym razem swoje stanowisko przeforsował. Zapewne jest to w równej mierze wynik większej siły politycznej Dudy, ale też tego, że Kaczyński walczy obecnie na bardzo wielu frontach i nie na rękę było otwieranie kolejnego. Tak czy inaczej, można zaryzykować tezę, że po siedmiu latach prezydent Andrzej Duda wreszcie stał się zwierzchnikiem sił zbrojnych. Lepiej późno niż wcale.