Problemy przy powiększaniu armii, nie mówiąc nawet o dojściu do magicznych 300 tys., od lat są te same. Z jednej strony jest coraz mniej młodych ludzi w rocznikach, które mogłyby pójść do wojska. Z drugiej dobra sytuacja na rynku pracy oznacza, że armia często nie jest w stanie zaproponować warunków konkurencyjnych do tego, co proponują prywatni pracodawcy. Stąd też stosunkowo duże (prawie 5 tys. zł) uposażenie dla przychodzących do wojska w ramach tzw. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Ale ten program dopiero ruszył i jego efekty będzie można ocenić najwcześniej pod koniec przyszłego roku, gdyż szkolenie ma trwać 11 miesięcy i dopiero wtedy się okaże, jak wielu z tych żołnierzy zostanie zawodowcami na dłużej. Jednak nawet jeśli odejdą wówczas do cywila, to zyskamy przeszkolonych rezerwistów, co też jest istotne. - Obecnie Siły Zbrojne RP prowadzą kampanię rekrutacyjną, której efekty już są zauważalne. Złożono ponad 14 tys. wniosków do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, z czego ponad 2800 osób jest po szkoleniu podstawowym, a ponad 1500 właśnie odbywa szkolenie. Około 7 tys. osób zakończyło badania i przeszło formalności rekrutacyjne. Ponadto do maja br. w ramach służby przygotowawczej przeszkolono ponad 3600 kandydatów. Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na pozyskanie kandydatów na żołnierzy zawodowych i zwiększenie liczebności SZ RP i jesteśmy przekonani, że nasze działania i kampanie do tego doprowadzą - poinformowali nas urzędnicy z Centrum Operacyjnego MON.