Sprawa dotyczy wpisów w mediach społecznościowych, które w styczniu tego roku pojawiły się na koncie 32-letniego Daniela M. - syna znanego wykonawcy disco polo po tym, jak - przed Sądem Okręgowym w Białymstoku - zapadł wobec 32-latka prawomocny wyrok skazujący za naruszenie sądowego zakazu kierowania pojazdami.

To kara 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata, 10 tys. zł grzywny oraz 6-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Obrona wnioskowała o karę łagodniejszą, zwłaszcza o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Tuż po tym wyroku na koncie skazanego mężczyzny w mediach społecznościowych ukazały się wpisy, w których komentowany był nie tylko wyrok, ale też znalazły się tam wulgarne treści pod adresem sędzi, która w drugiej instancji utrzymała orzeczenie skazujące.

Jak wynika z wpisów, które w grudniu cytowały media, padły w nich m.in. słowa o sterowaniu prawem, niesprawiedliwym wyroku wydanym prawdopodobnie przez "czystą niechęć do drugiego człowieka". Po wulgarnych epitetach, wpis zakończył się słowami "pilnuj swojego życia, a nie oceniasz innych chamie".

Gdy w mediach pojawiły się informacje o takich słowach, wpisami zainteresowała się białostocka prokuratura rejonowa. Ostatecznie jednak zebrane materiały zostały przekazane poza sądowy okręg białostocki, do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, która do podjęcia decyzji, czy są podstawy wszczęcia postępowania, wyznaczyła Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej.

Przy przekazaniu tam sprawy chodziło o to, że - z racji wieloletniej pracy sędzi - zna ją większość białostockich prokuratorów, co - w przypadku prowadzenia takiego śledztwa, czy dochodzenia - narażałoby ich na podejrzenie o stronniczość.

Po zapoznaniu się z materiałami i po własnych ustaleniach, prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej wszczęła dochodzenie w sprawie zniesławienia i znieważenia sędzi Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem "środków masowego komunikowania się" i Danielowi M. postawiła zarzuty zniesławienia i znieważenia sędzi, w okresie 7-9 grudnia 2021 roku za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.

W ocenie prokuratury, mężczyzna na swoim profilu w tym serwisie umieścił "znieważające, wulgarne i obelżywe wpisy na temat sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz pomówił pokrzywdzoną o takie zachowanie i właściwości, które naraziły sędziego na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu". Oskarżony nie przyznał się, nie były stosowane wobec niego żadne środki zapobiegawcze. Przy przyjętej kwalifikacji prawnej grozi mu do roku więzienia.

Akt oskarżenia trafił do sądu w Ostrowi Mazowieckiej. Prokuratura oparła tę decyzję o przepis Kodeksu postępowania karnego mówiący o tym, że sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest ten, w którego okręgu ujawniono przestępstwo i prowadzone było postępowanie. Sam sąd jednak uznał, że to nie on - a białostocki sąd rejonowy - jest właściwym do rozpoznania tej sprawy.

Postanowienie zaskarżył obrońca i sam oskarżony, ale Sąd Okręgowy w Ostrołęce postanowienie utrzymał w mocy. Dlatego akta trafiły do białostockiego sądu rejonowego; termin rozpoznania sprawy nie został jeszcze wyznaczony - wynika z informacji uzyskanych przez PAP w tym sądzie.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk