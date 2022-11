- Co roku organizujemy kongres, którego wpływy wykraczają daleko poza środowisko ekonomistów i biznesmenów. Projektując program kolejnych edycji, dokonujemy swoistego mapowania nowych terytoriów - wyławiamy najbardziej aktualne tendencje, identyfikujemy zjawiska, które będą określać najbliższą i dalszą przyszłość, tworzymy listy perspektywicznych rozwiązań oraz pytań, na które trzeba będzie znaleźć odpowiedź - podkreśla prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. - Na podstawie programu OEES można by stworzyć mapę trendów, dającą kompleksowy wgląd w to, co określa naszą współczesność - podkreśla Jerzy Hausner, koordynujący również prace nad raportem, który podsumuje imprezę.