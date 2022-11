Nie wiadomo jeszcze, o jaką kwotę dodatkowo zawnioskujemy, ale w miarę pewne jest już to, na co chcielibyśmy te środki wykorzystać. „Możemy zawnioskować (o pieniądze) na cele, które sami wskażemy. Musi to jednak wynikać z zaleceń Rady UE dla Polski, które wynikają z semestru europejskiego (w tym także nowych zaleceń za 2022 r.), bo Instrument Odbudowy i Zwiększania Odporności, z którego finansowany jest KPO, jest z nim powiązany. Wiele z tych zaleceń, szczególnie z 2022 r., dotyczy transformacji i dywersyfikacji energetycznej, a te z kolei wpisują się w zakres nowej inicjatywy REPowerEU” – wynika z odpowiedzi udzielonych przez MFiPR.