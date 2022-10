Jaki jest więc plan dotyczący artylerii dalekiego zasięgu, która z odpowiednimi pociskami może razić cele naziemne odległe nawet o 300 km? Już w przyszłym roku do Polski trafi pierwszy dywizjon HIMARS-ów, który składa się m.in. z 20 wyrzutni, wozów dowodzenia i amunicyjnych. Umowa na jego zakup została podpisana w 2019 r., jej wartość to 414 mln dol. Przy dzisiejszym kursie dolara to ok. 2 mld zł. Teraz toczą się międzyrządowe rozmowy z Amerykanami o zakupie kolejnych sztuk. Jednak dotyczą one już nie 500 sztuk, tylko ok. 200. Dostawy najpewniej rozpoczną się w 2025 r. i potrwają do początku kolejnej dekady. Wynika to głównie z ograniczonych mocy produkcyjnych koncernu Lock heed Martin oraz dużego popytu na tego typu systemy spowodowanego wojną w Ukrainie, a co za tym idzie wydłużonego czasu realizacji zamówienia. – Podpisanie stosownej umowy przewidywane jest w przyszłym roku – mówi ppłk Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia.