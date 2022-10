Amerykanie do tej pory nie wysyłają Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu ze względu na obawy, że sprowokuje to Rosjan do eskalacji konfliktu. Rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Maria Zacharowa groziła, że dostawy takiej broni z USA oznaczać będą, iż Stany Zjednoczone „bezpośrednio staną się stroną konfliktu”. Mając na uwadze takie komentarze, urzędnicy Pentagonu tłumaczyli więc, że wysłanie rakiet to „mała nagroda” i „wysokie ryzyko”. Przede wszystkim ewentualny transfer ATACMS to w oczach Waszyngtonu bardzo mocny polityczny sygnał, pokazujący daleko idące zaangażowanie Stanów Zjednoczonych