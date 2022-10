Jeśli chodzi o dalsze korekty personalne, to obecnie najwięcej mówi się o dymisji Konrada Szymańskiego, ministra w KPRM odpowiedzialnego za politykę europejską, w tym relacje z Unią Europejską. Stronnicy premiera sugerują, że Szymański ma już dość nieustannego konfliktu z ziobrystami o to, jaką linię przyjąć w stosunku do Komisji Europejskiej. Wygląda też na to, że Nowogrodzkiej w tej sprawie bliżej do stanowiska ziobrystów, którzy domagają się ostrzejszego kursu wobec Brukseli. – Ktoś musi być odpowiedzialny za to, co mamy dziś w relacjach z UE . Podejścia Szymańskiego do końca nie rozumiemy. Dyplomacja nic nie daje, a wręcz buduje tę drugą stronę. Kompetencji nikt Szymańskiemu nie odbiera, ale chyba za bardzo przesiąkł tym towarzystwem unijnym i nie chciał ich czymkolwiek urazić – ocenia ważny polityk PiS. Podobno już trwa poszukiwanie następcy Szymańskiego.