- Ludzie chcą, by sprzedażą zajmowali się ci, którzy się na tym znają - komentuje wyniki Marcin Duma z United Surveys. Gdy zapytaliśmy konkretnie o to, czy samorządy powinny brać udział w sprzedaży węgla, widać dużą rezerwę wobec tego pomysłu. Popiera go 35 proc., czyli odsetek zbliżony do sondażowych notowań PiS, natomiast przeciwnego zdania jest 56 proc. pytanych.

- Samorządy nie zajmują się sprzedażą węgla, więc czemu miałyby to robić. To się większości badanych nie mieści w głowie. Czym innym byłby pewnie ich udział w jakiejś kryzysowej dystrybucji, a czym innym handlowanie węglem - podkreśla Marcin Duma.

- Wyborcy mówią to, co usłyszeli od liderów ugrupowań, z którymi sympatyzują. Jedni, że samorządowcy nie chcą tego robić, mimo że to mógłby być ratunek, a drudzy, że to rodzaj miny, na którą rząd chce wprowadzić samorządy, by się pozbyć odpowiedzialności - podkreśla Marcin Duma.