Według najnowszych danych o przyznanie numeru PESEL wystąpiło 1 mln 387 tys. Ukraińców. Ponad 70 proc. z nich to kobiety . Ale to statystyki pokazujące napływ po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a do tego należy doliczyć jeszcze tych, którzy w Polsce byli wcześniej. Poniżej prezentujemy szacunek prof. Macieja Duszczyka z UW. Jak podkreśla, według ocen GUS w 2020 r. w Polsce przebywało ponad 1,3 mln Ukraińców, a cała populacja cudzoziemców wynosiła ponad 2,1 mln osób. Można przyjąć, że podobna liczba Ukraińców przebywała w Polsce przed wybuchem wojny. Około 100 tys. z nich wyjechało do Ukrainy z bardzo różnych powodów już po rozpoczęciu działań zbrojnych, takich jak łączenie rodzin czy zaciągniecie się do wojska. Szacunek liczby uchodźców wojennych, jacy przybyli do Polski, można przyjąć na podstawie danych Straży Granicznej. Do 1 września 2022 r. odnotowano prawie 6 mln przekroczeń granicy do Polski z Ukrainy i 4150 tys. przekroczeń z Polski do Ukrainy. Zatem bilans netto wyniósł w tym zakresie 1850 tys. przekroczeń granicy. Należy przyjąć, że w ok. 95 proc. stanowili Ukraińcy. W tej liczbie są również przekroczenia wielokrotne, a do tego Polska dla wielu Ukraińców stanowiła i nadal stanowi kraj tranzytowy. Kolejnym źródłem danych jest rejestr PESEL. Ostatnim źródłem informacji są dane ZUS dotyczące pobierania świadczenia 500+. Zgodnie z opublikowanymi danymi pod koniec sierpnia 2022 r. świadczenie to - w okresie do 31 maja 2022 r. - zostało chociaż raz wypłacone ponad 420 tys. dzieci. W nowym okresie świadczeniowym do 31 sierpnia 2022 r. wypłacono je ponad 403 tys. dzieci z Ukrainy. ZUS wstrzymał wypłatę świadczeń dla ok. 70 tys. Głównym powodem był wyjazd z Polski na okres powyżej 30 dni.