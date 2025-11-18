ING podał, że kupi 115.500 akcji Goldman Sachs TFI, czyli 55 proc. kapitału zakładowego i głosów. Cena za 55 proc. akcji w kapitale zakładowym GS TFI została ustalona na 396 mln zł.

Oznacza to zakup pakietu większościowego i otwarcie drogi do przejęcia pełnej kontroli nad towarzystwem.

Korekta ceny i rozliczenie dywidend

W komunikacie bank zaznaczył, że podana kwota nie będzie ostateczna. Cena ma być modyfikowana w oparciu o prognozowane wypłaty: „Ostateczna cena nabycia zostanie skorygowana o prognozowany ekwiwalent dywidendy za okres od 1 stycznia 2026 do miesiąca poprzedzającego zamknięcie transakcji.”

ING i sprzedający ustalili również rozliczenie zysku za rok poprzedni:

„Bank i Sprzedający uzgodnili, że dywidenda z zysku netto za 2025 roku zostanie wypłacona przed datą zamknięcia Transakcji. Ostateczna cena nabycia może podlegać korektom na warunkach przewidzianych w Umowie Zakupu.”

To oznacza, że bank zapłaci ostateczną kwotę dopiero po uwzględnieniu dywidend i ustaleń kapitałowych związanych z okresem przejściowym.

ING ma już 45 proc. akcji. Po finalizacji będzie mieć 100 proc.

Obecnie ING Investment Holding (Polska) posiada 94.500 akcji, co odpowiada 45 proc. kapitału zakładowego GS TFI. Po zamknięciu transakcji grupa ING stanie się jedynym właścicielem towarzystwa.

– Po zamknięciu transakcji grupa będzie posiadać 100 proc. kapitału zakładowego GS TFI, a bank stanie się bezpośrednim podmiotem dominującym wobec GS TFI. Oznacza to pełne przejęcie struktury właścicielskiej i zarządczej.

Wpływ transakcji na współczynniki kapitałowe

ING przedstawił również szacunki dotyczące skutków kapitałowych. Według banku finalizacja obniży wskaźniki bezpieczeństwa o ok. 34 punkty bazowe. To standardowy efekt dużych akwizycji, ale bez wpływu na stabilność operacyjną grupy.

Kluczowa rola KNF. Transakcja wymaga zgody nadzoru

Finalizacja przejęcia jest uzależniona od decyzji regulatora rynku finansowego. Bank wskazał, że warunkiem koniecznym jest stanowisko KNF.

Realizacja transakcji zostanie dokonana pod warunkiem ziszczenia się warunków zawieszających m.in. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez bank akcji GS TFI w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

Bez tej decyzji ING nie będzie mogło objąć pakietu kontrolnego.