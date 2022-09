Od kilku miesięcy narasta konflikt między premierem a wicepremierem Jackiem Sasinem i ostatnio w kontekście tego sporu pojawiły się pogłoski o wymianie szefa rządu. Dziś posłowie PiS mają spotkać się na wyjazdowym posiedzeniu klubu. Sasin ma poparcie sporej części polityków partii rządzącej, w tym europosłów, którzy są krytyczni wobec Morawieckiego i chcieliby się go pozbyć. Jako potencjalną następczynię obecnego premiera wymienia się Elżbietę Witek, marszałek Sejmu. Ale w tej sprawie panuje duże zamieszanie i nic nie wydaje się pewne. Nawet w samej kwestii korekty na stanowisku premiera zbijają się dwie racje. Jedna ze stron argumentuje, że jeśli dokonywać wymiany, to po zimie, gdyż z powodu kryzysu energetycznego i na rynku z węglem każdy nowy premier szybko się zużyje. Natomiast zwolennicy prędkich zmian argumentują, że pojawiające się w najbliższych miesiącach problemy będzie można przypisać premierowi, który został odwołany. - W tej chwili trudno przewidzieć, co się wydarzy. Trzeba pamiętać, że wymiana premiera to cała operacja, która oznacza szereg innych zmian. Możliwe, że prezes da się wyszumieć krytykom Morawieckiego, a wszystko zostanie po staremu - mówi polityk PiS. Choć przesądzone wydaje się, że bez względu na rozwój sytuacji, jeśli chodzi o premiera, to stanowisko straci szef jego kancelarii Michał Dworczyk. Z kolei Jacek Kurski nadal zabiega o to, by zostać ministrem cyfryzacji.