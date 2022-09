W czwartek wieczorem w Poczdamie, podczas uroczystości rozdania nagród M100 Media Award, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wygłosił laudację na cześć narodu ukraińskiego. Tusk mówił m.in.: "Mieliśmy rację, kiedy ostrzegaliśmy przed fatalnymi geopolitycznymi konsekwencjami Nord Stream 2". "(Mieliśmy rację) kiedy starałem się w 2014 roku po pierwszym ataku Rosji na Ukrainę przekonać Niemców, Francuzów, Włochów do Europejskiej Unii Energetycznej, która mogła uniezależnić Europę od dyktatu gazowego Rosji" - dodał.

Lider PO przekonywał też, w kontekście wojny na Ukrainie, że dawno nie było tak czarno-białego konfliktu. "Wiadomo, kto jest katem, a kto ofiarą, a próby relatywizowania tej kwestii wydają się prawdę mówiąc obrzydliwe. Politycy europejscy na całym kontynencie, także tu w Berlinie, którzy szukają jakiejś symetrii, jakichś historycznych i ekonomicznych uzasadnień dla bezczynności czy neutralności, powinni mieć świadomość, że gdyby pomoc ze strony wszystkich krajów Zachodu, a mówię szczególnie o dostawach broni, była szybsza i większa, to na Ukrainie nie zginęłoby tyle dzieci, tyle kobiet nie byłoby zgwałconych i zamordowanych" - powiedział Tusk.

Rzecznik rządu Piotr Müller, komentując w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie wystąpienie lidera PO w Poczdamie przyznał, że jest "bardzo zaskoczony". "Przed chwilą widziałem fragmenty tej wypowiedzi z Poczdamu, i tam rysował się taki obraz, w którym Donald Tusk wspominał swoje działania rzekomo przeciwko (budowie gazociągu - PAP) Nord Stream 2, co jest absurdalne" - ocenił. Rzecznik rządu przypomniał w tym kontekście wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, który w 2014 roku był ministrem administracji i cyfryzacji w rządzie kierowanym przez Tuska i mówił w tamtym czasie - jak relacjonował Müller - że "to nie jest żadna polityka rządu (niemieckiego - PAP), tylko prywatne przedsięwzięcie firm".

Müller zwrócił także uwagę na fragment czwartkowej wypowiedzi Tuska, w których miał się odnieść do "rzekomych swoich działań w zakresie sankcji za Krym (za aneksję Krymu przez Rosję - PAP)". "No to przypomnijmy wypowiedzi Donalda Tuska z tamtego czasu, gdy mówił, że Polska nie będzie takim +frontmenem+ w zakresie dalej idących sankcji (wobec Rosji - PAP)" - powiedział.

Według rzecznika rządu, warto przypominać takie wypowiedzi Tuska, który - jego zdaniem - "dzisiaj zachowuje się w taki sposób, jakby nie był premierem w tamtym czasie, tylko miał wyobrażenie o tym, jak w tamtym czasie się zachowywał". "A polityka Donalda Tuska w tamtym czasie byłą kompletnie inna - dogadywał się z Putinem, mówił o porozumieniach, mówił o tym, żeby budować (z Rosją) wspólne porozumienia gospodarcze, a o Nord Stream 2 to po prostu milczał" - podkreślił rzecznik rządu.

W jego ocenie, lider PO przedstawia siebie teraz w ten sposób, po to, aby "zakrzywić rzeczywistość z tamtego okresu". "My będziemy konsekwentnie o tym przypominać nie dlatego, żeby się wyzłośliwiać, ale dlatego, żeby obywatelom przypominać o tym, jak Donald Tusk prowadził politykę, że pozwalał na ten rosyjsko-niemiecki sojusz energetyczny, jeździł do Moskwy dogadywać się z Putinem, a dzisiaj stroi się w antyrosyjskie piórka. W rzeczywistości prowadził kompletnie inną politykę i po prostu warto o tym mówić, bo to co dzisiaj mówi nie ma nic wspólnego z rzeczywistością" - ocenił.

Müller zwrócił ponadto uwagę na to, że "nie było żadnej reakcji Donalda Tuska na niektóre wypowiedzi kanclerza Niemiec Olafa Scholza podczas uroczystości w Poczdamie. "Pewnie jutro je skomentujemy nieco szerzej, bo wydają się one co najmniej dwuznaczne" - zapowiedział rzecznik rządu.

Scholz w Poczdamie powiedział m.in.: "Chciałbym powiedzieć właśnie, patrząc na Donalda Tuska, jak wielkie znaczenie mają układy, które wynegocjował Willy Brandt, że raz na zawsze ustalona jest granica Niemiec i Polski po setkach lat naszej historii i nie chciałbym, żeby jacyś ludzie szperali w książkach historycznych, żeby wprowadzić tutaj rewizjonistyczne zmiany granic. To musi być dla nas wszystkich jasne". (PAP)