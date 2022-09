Na stole jest kilka scenariuszy obniżek cen leków, które PiS ma zaproponować w kampanii wyborczej . Jak wynika z informacji DGP, analizowany jest m.in. model, w którym byłby wprowadzony limit, powyżej którego państwo płaciłoby za refundowane preparaty. Kolejnym scenariuszem byłoby poszerzenie listy bezpłatnych leków dla seniorów od 70 r.ż. – dziś to 75 lat. I to rozwiązanie – jak mówią nasi rozmówcy – wejdzie w życie. – Na pewno będzie to 70 lat, ale mówi się też o 65. r.ż. – twierdzi jeden z nich. – Zmiany mają pomóc osobom, które mają problem z dostępem do leków ze względu na sytuację finansową. Czyli chodzi o pacjentów z wielochorobowością, o starszych czy mniej zarabiających – dodaje rozmówca DGP.