- Spodziewam się rozstrzygnięcia najpóźniej we wrześniu - mówi nam ważny polityk PiS. PiS posiada już szczegółowe wyliczenia, zrobione w oparciu o wyniki wyborów prezydenckich z 2020 r. oraz parlamentarnych z 2019 roku. Plan zakłada, że w każdym ze 100 okręgów do zdobycia byłoby od 3 do 7 lub 8 mandatów. Efektem byłoby podniesienie tzw. realnego progu wyborczego (czyli tego jakie poparcie rzeczywiście trzeba by uzyskać w danym okręgu, by objąć mandat).