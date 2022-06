Reklama

Projekt "Zdrowe Życie" to ogólnopolska akcja zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ma promować profilaktykę zdrowotną wśród Polaków. Temu mają służyć bezpłatne badania, konsultacje medyczne i edukacja zdrowotna. Projekt przygotowano przy współpracy czterech instytucji: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia i PZU SA

Podczas uroczystej inauguracji projektu w Pałacu Prezydenckim, prezydent Andrzej Duda wskazywał, że obok bezpieczeństwa militarnego niezwykle ważne dla wszystkich Polaków jest bezpieczeństwo zdrowotne.

Prezydent podkreślił, że wyznacznikiem i wymiernym wskaźnikiem nowoczesnego państwa jest długość życia jego mieszkańców. "Program pilotażowy Zdrowe życie ma być właśnie takim programem pierwszego dostępu. Stąd częścią niezwykle ważną tego programu, poza dyskusjami, które będą się toczyły (...) jest mobilna strefa zdrowia, która dzisiaj ruszy w Polskę i odwiedzi na początek 9 miast" - powiedział Andrzej Duda. Jak dodał, będzie tam można porozmawiać z lekarzami specjalistami i wykonać podstawowe badania.

Prezydent zwrócił uwagę, że współczesne szybkie życie i liczne bodźce zewnętrzne, w tym silnie przetworzona żywność i stres, nie sprzyjają zdrowiu. Zachęcał do badań profilaktycznych i przestrzegania zasad zdrowego życia. Prezydent przyznał jednocześnie, że sam rzucił palenie 5,5 roku temu. Cieszę się tym, że jestem wolny od nikotyny. Czy czuję się lepiej? Tak - zapewnił.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaznaczył, że akcja ma na celu przekonanie Polaków, iż "o zdrowie trzeba dbać, ponieważ nie jest nam dane raz na zawsze". Zdaniem wicepremiera, dziś najważniejsze jest, by wiedza o tym trafiała do jak najszerszego grona Polaków. Jak stwierdził, chyba każdy człowiek zapytany, czy należy dbać o zdrowie, odpowiedziałby: "tak". "Ale kiedy w szczegółach byśmy zapytali, jak o zdrowie dbamy, to byłoby znacznie gorzej" - dodał Sasin.

Poinformował, że mobilna strefa zdrowia wyruszy z Warszawy do mniejszych ośrodków, gdzie dostęp do ochrony zdrowa i nie jest tak powszechny jak w większych miastach. Wyjaśnił, że każdy będzie mógł do tego miasteczka przyjść, porozmawiać z lekarzem i przebadać się. "Mam nadzieję, że to nie będzie tylko 9 miast, ale w następnych etapach będziemy docierać do coraz większej liczby Polaków" - powiedział Sasin.

Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że "dzisiejsza data, 3 czerwca, to będzie data, którą cały świat z sektora medycznego zapamięta naprawdę na długo".

"Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że pierwszy raz sprawy zdrowia mają taką rangę i charakter, że stają się sprawą, która jednoczy wszystkich. Jednoczy autorytet pary prezydenckiej, działania rządu, działanie polskiego biznesu i wszystkich nas, którzy pracują w sektorze medycznym i dbamy bezpośrednio o zdrowie Polaków. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby zdrowie Polaków było wspólną sprawą" - powiedział szef MZ. Zaznaczył, że trzeba wykonać ogromną pracę, która ma uświadomić Polakom jak ogromną wagą i inwestycją jest profilaktyka. "Jeżeli popatrzymy na badania przesiewowe, które dotyczą mammografii - wskaźniki ledwo osiągają 30 proc, a w Europie dużo powyżej 50 proc. Cytologia - niecałe 20 proc. Inne programy z zakresu chociażby chorób układu krążenia - to są znikome procenty udziału" - wskazał minister.

Zwrócił uwagę, że dwuletnie doświadczenie pandemii, pokazało jak dbanie o zdrowie i świadomość medyczna są ważne w sytuacji radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.

Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia prof. Piotr Czauderna tłumaczył, że program "Zdrowe życie" ma zbudować dobry klimat wokół profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia.- Niewątpliwie to pandemia stała się pewnym asumptem do podjęcia działań w tym zakresie - wskutek pandemii długość życia Polaków zmniejszyła się o dwa lata, średnio 30 proc. Polaków zwiększyło swoją masę ciała, a już ponad 50 proc. Polaków ma nadwagę - zauważył prof. Czauderna. Zwrócił uwagę, że 50 proc. Polaków nie uprawia żadnego sportu, a z drugiej strony ponad 50 proc. obywateli naszego kraju ma przewlekłe problemy zdrowotne. - To jest pora, żeby zacząć działać tu i teraz. To jest projekt dla każdego, dedykowany wszystkim: mieszkańcom dużych miast, małych miast, mniejszych miejscowości i wsi, dla osób dorosłych, seniorów, ale też dla dzieci - powiedział prof. Czauderna.

Po uroczystej inauguracji prezydent z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą odwiedzili mobilną strefę zdrowia przed Pałacem Prezydenckim. Będzie ona otwarta w piątek w godz. 12.30 - 20.00 i w sobotę 10.00 - 19.00. Potem mobilna strefa zdrowia ruszy w Polskę. Na początek do dziewięciu kolejnych miast, w których w wybrane weekendy latem i jesienią 2022 roku Polacy będą mogli skorzystać z konsultacji lekarskich i przeprowadzić bezpłatne badania - zmierzyć poziom cukru, ciśnienie krwi, wykonać mammografię, USG płuc, spirometrię czy EKG.

