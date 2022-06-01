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Дело в том что я считаю то что каждый человек должен уважать мнение других людей, а не только думать „О как бы сделать так что бы только мне было комфортно”. Нет, это вовсе не правильно, потомучто я считаю, что нужно приходить к общему компромиссу. Я понимаю что у учеников тоже есть свои обязанности, которые они должны выполнять в школе, но и учителя тоже должны уважать мнение учеников.

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Сейчас я хочу привести пару примеров из-за чего может произойти недопонимание/конфликт между учеником и учиетелем.

1) Отсутствие единства в требованиях учителей

Очень часто конфликты случаються из-за отсутствие единства в требованиях учителей. Я считаю что учитель должен прислушиваться к каждому ученику(це) и их мнению. Преподаватель иногда очень много требует от учеников с чем многие ученики согласятся, и тут моим мнением, если большинство класса просит сделать иначе, то нужно себя приучивать, и слушать что предлагают ученики, и какое будет их мнение о данном требовании/просьбе.

2) Невыполнение требований учителем/учеником

Очень часто ученик просит о своих требованиях, но при этом не выполняет требования которые предназначены для него, тоже самое могу сказать про учителей. И это очень плохо когда люди неответсвенно относяться к требованиям от других людей.

3) Личные качества учителя или ученика (раздражительность, грубость) И так, у всех у нас есть такая сторона у которой куча недостатков, или просто есть те черты характера которые большинству людей не нравяться. Тут первым делом хочу поговорить о раздражительности:это та черта, которая многим не нравиться, особенно когда кто-то из близких не может сдержаться и проявляет раздражительность. Также в школе, но когда учитель проявляет раздражительность, он начинает кричать во всю и затыкает всем ученикам рот, но мы же все понимаем, что проблема не только в учителе, а и в учениках, которые могут довести учителя.