Reklama

Sasin spotkał się wczoraj z wiceprezesem Citi Jayem Collinsem podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. "Rozmowa dotyczyła przygotowania odpowiednich dokumentów strategicznych, które by skłoniły do tego, by to zaangażowanie kapitałowe mogło mieć miejsce. [...] Pan wiceprezes Collins zadeklarował udział Citibanku w przygotowaniu takiego krajowego planu inwestycji wraz z planem finansowym, który mógłby zostać przedstawiony międzynarodowym organizacjom finansowym" - powiedział Sasin w radiowej Jedynce.

Reklama

"Liczymy na to, że Citibank, ale też inne międzynarodowe instytucje finansowe użyczą […] swoich funduszy na te inwestycje w czystą energię czyli atom i OZE" - dodał. Zdaniem Sasina, Unia Europejska będzie musiała w swojej strategii odejść od zwiększenia zapotrzebowania na gaz (przy odchodzeniu od węgla). "Zwiększenie zapotrzebowania na gaz tylko zwiększyłoby problemy z pozyskaniem tego surowca z innych kierunków niż kierunki rosyjskie" - podkreślił wicepremier.

Zaznaczył, że oznacza to, że w Polsce oznacza to, że rok 2049 jako termin odejścia od węgla pozostaje realny, ale powtórzył, że harmonogram zamykania kopalń będzie musiał zostać odroczony w czasie. W jego ocenie, niezbędne będą też dalsze inwestycje w kopalnie. "Potrzeba jest uruchomienia nowych ścian, być może nawet nowych szybów wydobywczych, dokończenie pewnych inwestycji, które były wstrzymane, jak chociażby szyb Grzegorz w ramach Tauron Wydobycie, ale też być może nowe szyby. Te inwestycje są intensywnie przygotowywane, ale ich uruchomienie zajmie też oczywiście nieco czasu. Ten krytyczny moment będziemy musieli uzupełnić importem węgla z kierunków innych niż Rosja" - dodał.

(ISBnews)