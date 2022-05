Reklama

We wtorkowym spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy udział wzięli m.in. szefowie: PiS - Jarosław Kaczyński, Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro, Partii Republikańskiej - Adam Bielan i Stowarzyszenia OdNowa - Marcin Ociepa. W spotkaniu uczestniczyli także Sekretarz Generalny PiS Krzysztof Sobolewski, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, a także lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Polityk pytany w TVP1 o szczegóły tego spotkania przyznał, że najważniejszym tematem rozmów była reforma wymiaru sprawiedliwości i nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. "Odnoszę wrażenie, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, że wkrótce ta cała sytuacja się naprostuje, te wszelkie niejasności, niedopowiedzenia" - mówił Kukiz. "Widać dobrą wolę z każdej strony" - dodał.

"Widzę z satysfakcją, że jakiś kompromis na linii: premier Morawiecki - pan prezydent Andrzej Duda - minister Ziobro jest chyba już wypracowany, dopracowany" - ocenił Kukiz. "Odnoszę wrażenie, że wszystko idzie w bardzo dobrą stronę w ramach Zjednoczonej Prawicy i że Bruksela nie będzie miała pretekstu ku temu, by zakwestionować ten kompromis, który zostanie w Polsce osiągnięty po prawej strony" - stwierdził polityk.

Jak dodał, wymiar sprawiedliwości wymaga reformy, ale - w jego ocenie - powinna się ona odbywać oddolnie od wprowadzenia instytucji sędziów pokoju, wybieranych przez obywateli, a którzy to sędziowie mieliby rozstrzygali najprostsze spory.

W czwartek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka ma kontynuować prace nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, zakładającym likwidację Izby Dyscyplinarnej.

Komisja sprawiedliwości pracuje nad dwoma projektami zmian w ustawie o SN - prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący. Projekt zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN i utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt zakłada także wprowadzenie instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". To ostatnie rozwiązanie od początku krytykuje Solidarna Polska.

Według wstępnego porządku obrad, który znajduje się na stronie Sejmu, posłowie mają się zająć projektem ustawy o SN na posiedzeniu 25-26 maja. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski