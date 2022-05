Kolejny rozmówca DGP twierdzi, że problemem dla strony rządzącej było to, że okrągły stół firmowany był m.in. przez wspomniany Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski, zrzeszający ok. 450 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. PiS traktuje inaczej to stowarzyszenie niż pozostałe ogólnopolskie korporacje samorządowe, takie jak Związek Miast Polskich czy Związek Gmin Wiejskich RP. Dla partii rządzącej stowarzyszenie, któremu szefuje Jacek Karnowski, to coś w rodzaju potencjalnej trampoliny dla czołowych samorządowców planujących start w wyborach parlamentarnych. – Dobrze by było, by takie wydarzenia były wspólnie organizowane od początku do końca. Jeśli promowana ma być jakaś jedna narracja, nie jest to dobre ani dla sprawy, ani dla obu stron – przyznaje nasz rozmówca z rządu. Inny wskazuje, że w ramach rządowo-samorządowej Komisji Wspólnej powstał niedawno zespół roboczy ds. uchodźców. – Tak więc platforma dla bieżącej współpracy już jest – przekonuje.