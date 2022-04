Reklama

Kamiński podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej, że polska lista sankcyjna jest uzupełnieniem unijnej listy sankcyjnej i odnosi się do oligarchów i podmiotów rosyjskich prowadzących realne interesy na terenie naszego kraju. "Pierwsza lista sankcyjna ma 50 pozycji. Są tam nazwiska rosyjskich oligarchów i podmiotów rosyjskich - podkreślam, które prowadzą realne interesy na terenie naszego kraju" - powiedział szef MSWiA.

Jak mówił, na tej liście znajdują się potężne rosyjskie podmioty, takie jak Gazprom, "który będzie objęty sankcjami w zakresie swojej działalności w ramach Europol Gazu, takie podmioty jak firma Acron i oligarcha rosyjski Wiaczesław Kantor, który posiada około 20 procent udziałów w polskiej spółce skarbu państwa Azoty".

"Będą tam wszystkie podmioty, które sprowadzały do Polski rosyjski węgiel i węgiel z Donbasu. Oligarchowie, którzy są właścicielami tych podmiotów. To są takie firmy, jak KTK Polska, jak Suek Polska, które od lat sprowadzały rosyjski węgiel i węgiel z Donbasu" - powiedział Kamiński.

Dodał, że sankcjami objęte będą też potężne firmy rosyjskie "takie jak, Novatek - firma gazownictwa, takie jak PhosAgro - to jest rosyjski potentat na rynku nawozów".

Sankcje nie tylko na Rosję

Minister poinformował, że na tej liście będą umieszczane też podmioty oraz oligarchowie związani z reżimem Alaksandra Łukaszenki. "Przedstawicielem tego typu firm na liście sankcyjnej jest firma Beloil, która sprowadza do Polski olej napędowy oraz gaz skroplony" - zaznaczył Kamiński.

"Będziemy stosowali kilka rodzajów sankcji, przede wszystkim zamrożenie aktywów finansowych i zasobów majątkowych tych firm. Dodatkowo wykluczenie z możliwości udziału w przetargach publicznych, a w wypadku oligarchów, zakaz wjazdu na teren naszego kraju" - wyjaśnił Kamiński.

Podkreślił, że "jest to pierwsza lista sankcyjna, obejmująca najpoważniejsze podmioty prowadzące interesy na terenie naszego kraju".

"W dalszym ciągu trwają działania służb dotyczące ujawniania rosyjskich podmiotów w Polsce, gdyż często podmioty te kryją się za różnego typu firmami rejestrowanymi w rajach podatkowych, w innych państwach, ale faktycznymi właścicielami są rosyjscy oligarchowie" - wskazał szef MSWiA.

Deripaska bez udziałów w Strabag Polska

"Jesteśmy w kontakcie z władzami austriackimi, mamy informację, że udziały Deripaski w austriackiej firmie Strabag zostały na mocy sankcji unijnych zamrożone, a w Strabag Polska sam Deripaska bezpośrednio nie ma udziałów" – powiedział Kamiński, nawiązując do "budzących medialne zainteresowanie" interesów Deripaski w Polsce.

Kamiński przypomniał, że oligarcha został wciągnięty na listę unijną. "On jest na naszej liście w kontekście zainteresowania naszym krajem, ale również zakazu wjazdu do naszego kraju" - dodał.

Minister przekazał też informację, "że na początku maja przedstawiciel Deripaski ze Strabag Austria ma być usunięty na mocy decyzji pozostałych współwłaścicieli".

Wiceszef resortu Maciej Wąsik zwrócił uwagę, że 18 największych spośród 50 firm wpisanych na krajową listę sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat przetransferowało ponad 6 mld zł do podmiotów działających w Federacji Rosyjskiej.

Kogo obejmuje lista sankcyjna? Przegląd

Na liście znalazł się PAO GAZPROM - jeden z największych koncernów dostarczających węglowodory, m.in. do krajów Europy Zachodniej i Środkowej, właściciel 48 proc. udziałów w polskiej spółce System Gazociągów Tranzytowych "EUROPOL GAZ" S.A. Zastosowane wobec firmy sankcje to m.in. zamrożenie wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych oraz zamrożenie dywidend.

Zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych oraz zakaz udostępniania jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych to niektóre z sankcji wobec MEDMIX POLAND z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej. Beneficjentem rzeczywistym spółki MEDMIX POLAND sp. z o.o. (do 03.03.2022 r. SULZER MIXPAC POLAND sp. z o.o.) jest Victor Vekselberg - powiązany z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i b. prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem.

Na listę wpisano też KASPERSKY (KASPERSKY LAB), Kaspersky Store i KASPERSKY Lab Polska. KASPERSKY to jeden z największych światowych dostawców oprogramowania antywirusowego. Założycielem i dyrektorem generalnym rosyjskiej firmy jest Jewgienij Kaspierski, absolwent Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB.

GO SPORT POLSKA (z siedzibą w Warszawie) był własnością francuską, potem został kupiony przez singapurską spółkę SPORTMASTER OPERATIONS PTE LTD, której rzeczywistymi beneficjentami są osoby pochodzenia rosyjskiego, w tym oligarcha Nikolay FARTUSHNYAK, Vladimir FARTUSHNYAK oraz Alexander MIKHALSKIY, którzy są współzałożycielami jednej z największych rosyjskich sieci sklepów sportowych SPORTMASTER.

Kolejna firma objęta sankcjami to FABERLIC EUROPE Sp. z o.o. powiązana z (także wpisanym na listę sankcyjną) Aleksiejem Nieczajewem - członkiem Dumy Państwowej i liderem partii Nowi Ludzie. Należy on także do proputinowskiego Wszechrosyjskiego Frontu Ludowego, a więc tzw. organizacji parasolowej, skupiającej ruchy polityczne i społeczne wspierające prezydenturę Władimira Putina.

Na liście jest także Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółka zależna w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji oraz OAO PhosAgro - rosyjski koncern nawozowy.

Wśród rosyjskich oligarchów wpisanych na listę jest Victor Vekselberg - od 2004 r. zamieszkały w Zurychu. Jego majątek wyceniony jest na 17,2 miliarda dolarów. Jest prezesem rosyjsko–amerykańskiej spółki Renova, będącej potentatem przemysłu aluminiowego i tytanowego. Prowadził również działalność gospodarczą na Ukrainie, gdzie zarządzał spółkami dystrybucji gazu. Vekselberg ma mieć bliskie powiązania z prezydentem Rosji W. Putinem i byłym prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem.

Objęty sankcjami Igor Iwanowicz Sieczyn jest pośrednio związany z IRL Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. To jeden z najbardziej zaufanych i najbliższych doradców Władimira Putina oraz jego przyjaciel. Jest dyrektorem generalnym Rosnieftu, rosyjskiego państwowego przedsiębiorstwa paliwowego i jednego z największych na świecie producentów surowej ropy naftowej.

Na liście jest też Timur Raszidow - rzeczywisty beneficjent i członek Zarządu spółki PhosAgro Polska Sp. z o.o. Grupa PhosAgro działa w sektorach gospodarczych, zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

Sankcjami objęto również Jewgienija Kaspierskiego - absolwenta Wydziału Matematyki Wyższej Szkoły KGB, przekształconego później w Instytut Kryptografii, Telekomunikacji i Informatyki Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. To założyciel Kaspersky Lab, który stał się jednym z największych światowych dostawców oprogramowania antywirusowego. Od 2017 r. oprogramowanie Kaspersky Lab jest zakazane w systemach federalnych USA. Aktualnie ostrzeżenia przed zagrożeniem stwarzanym przez produkty Kaspersky Lab zostały wydane również przez organy cyberbezpieczeństwa USA, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii i Litwy.

Na liście znajdują się też m.in.: Michaił Fridman - założyciel ALFA Banku, największego rosyjskiego banku prywatnego, piątego co do wielkości banku w Federacji Rosyjskiej objętego sankcjami przez Stany Zjednoczone Ameryki; Oleg Deripaska - znaczący rosyjski przedsiębiorca, prokremlowski oligarcha, ściśle powiązany z rządem FR i prezydentem Władimirem Putinem; Tatiana Bakalczuk - założycielka i właścicielka OOO Wildberries – największej rosyjskiej sieci sprzedaży internetowej, wspierającej agresję wobec Ukrainy.

Osoby i podmioty objęte sankcjami pobierz plik

Pełna lista z wyszczególnionymi sankcjami dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami.