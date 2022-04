Reklama

Raport z badania "Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów" przeprowadził zespół z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Jego celem była ocena, czy wsparcie we wzmacnianiu kompetencji studentów, oferowane uczelniom dzięki pieniądzom z Funduszy Europejskich w ramach projektów Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), przyczynia się do zmniejszenia luk między ofertą edukacyjną uczelni a potrzebami rynku pracy.

Była to druga odsłona badania, która trwała od czerwca 2021 r. do stycznia 2022 r. Przedmiotem analiz była sytuacja zawodowa dwóch grup absolwentów: 400 uczestników Programów Rozwoju Kompetencji (PRK) z pierwszej edycji badania – co dało możliwość spojrzenia z perspektywy 3-4 lat przebywania tej grupy absolwentów na rynku pracy, i 400 uczestników modułów kompetencyjnych w ramach Zintegrowanych Programów Uczelni (kontynuacja projektów PRK) – co z kolei pozwoliło na spojrzenie z perspektywy 1-2 lat ich aktywności na rynku pracy.

Z komunikatu NCBR wynika, że prześledzenie zawodowych losów tych dwóch grup absolwentów z perspektywy ich krótszego i dłuższego (kilkuletniego) przebywania na rynku pracy umożliwiło ocenę programów, których celem było podniesienie kompetencji studentów.

Cytowana w komunikacie przesłanym PAP kierownik badania dr Magdalena Jelonek z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazała, że wzmacniane powinny być głównie dwie grupy kompetencji: te, które warunkują dobrą sytuację zawodową absolwenta, poprawiając jego szanse na rynku pracy bezpośrednio po wejściu na ten rynek, oraz te, które pracodawcy identyfikują jako brakujące w grupie absolwentów. Jak wyjaśniła, do pierwszej grupy należą kompetencje zawodowe (zwłaszcza gdy są one certyfikowane), językowe (komunikacja w języku obcym) i cyfrowe (szeroko rozumiane wykorzystanie środowiska cyfrowego do wykonywania zadań zawodowych, w tym bezpieczeństwo w sieci).

"Osobom, które aplikują na stanowiska w firmach badanych pracodawców i młodym pracownikom, brakuje przede wszystkim kompetencji związanych z logicznym myśleniem, samodzielnością w działaniu, komunikatywnością, zaangażowaniem, chęcią do podejmowania wyzwań i kreatywnością, w tym odwagą do eksperymentowania" – czytamy w raporcie. Dodano, że pracodawcy zwracali szczególną uwagę na potrzebę kształcenia kompetencji ogólnych i społecznych (szczególnie zaniedbanych z powodu pandemii) dlatego, że, jak twierdzili, kompetencje zawodowe w dużej mierze są w stanie wykształcić sami.

"Tych wypowiedzi nie należy jednak interpretować jako wskaźnika mniejszego znaczenia kompetencji zawodowych absolwentów, lecz raczej jako wskazanie na wyraźne dysproporcje pomiędzy poziomem wiedzy wyniesionej ze studiów a poziomem rozwoju kompetencji ogólnych i społecznych" – zaznaczono.

Badanie sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

