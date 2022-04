Z kolei rozmówca z otoczenia premiera przekonuje, że Czesi nie mają interesu, by popierać nakładanie kar dla Polski (pieniądze trafiają do budżetu UE, a nie czeskiego). - Oni nas teraz wspierają, ale nie chcą o tym mówić głośno, bo Turów nadal wywołuje u nich kłótnie polityczne, więc oficjalnie podchodzą do tego z dystansem - wskazuje rozmówca DGP. Przyznaje też, że jeśli chodzi o decyzję, co dalej z karami, piłka jest po stronie TSUE. - KE nic nie zrobi, bo inaczej łamałaby wskazania TSUE i osłabiłaby własną pozycję, uznając, że to mógłby być sygnał dla innych krajów członkowskich, że nie warto płacić unijnych kar. My natomiast będziemy udowadniać, że kary są zbyt wysokie i niesprawiedliwie nałożone - zwraca uwagę osoba z rządu.