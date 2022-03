We wtorek w południe w kolejce do punktu nadawania numerów PESEL na Stadionie Narodowym stało ok. 300 osób. Niektórzy z oczekujących mówili, że na parkingu przed stadionem byli już o godz. 4 nad ranem. Inni, widząc kolejkę rezygnowali z oczekiwania licząc, że formalności załatwią w kolejnych dniach.

Reklama Nie maleje kolejka do punktu nadawania numeru PESEL na Stadionie Narodowym. We wtorek w południe przed bramą numer 11, którą uchodźcy z Ukrainy dostają się do punktu, zgromadziło się około 300 osób. Niektórzy z nich w czasie oczekiwania korzystali z posiłków wydawanych z food trucków współpracujących z organizacją World Central Kitchen. Można w nich zjeść m.in. kiełbasę na gorąco, frytki, pierogi ukraińskie czy burgery. Reklama Tak jak wcześniej do punktu w pierwszej kolejności wpuszczane są osoby z małymi dziećmi. Pierwszeństwo - jak zapewniają stewardzi - mają też osoby niepełnosprawne. Potwierdzają to oczekujący uchodźcy. Jak powiedziała PAP jedna z oczekujących kobiet, wszystkie formalności udało się jej załatwić w ciągu godziny. Wpuszczona została w pierwszej kolejności, bo na miejsce przyszła z dwójką małych dzieci. Konto tymczasowe w banku dla uchodźcy także na PESEL Zobacz również Ale są i tacy, którzy w kolejce po numer PESEL czekają cztery i więcej godzin. Niektórzy - jak mówią - w samochodach na pobliskim parkingu ustawili się już o godzinie 4 rano. Są i tacy, którzy widząc długą kolejkę do bramy rezygnują z czekania. "Byłam tutaj wczoraj i przedwczoraj, jestem dzisiaj, ale chyba będę jeszcze próbowała w kolejnych dniach" - mówi inna z kobiet, która przyszła przed stadion, aby sprawdzić długość kolejki. Ewa Sarzyńska z zespołu prasowego operatora PGE Narodowy zapewniła PAP, że wydawanie numerów PESEL odbywa się płynnie. Zapewniła jednocześnie, że osobom, którym nie udało się załatwić numeru danego dnia, wydawane są opaski, z którymi następnego zostaną wpuszczone w pierwszej kolejności. Dodała, że obecnie uchodźcy w punkcie na Stadionie Narodowym mogą skorzystać z mobilnego punktu ZUS oraz z punktu PKO BP, gdzie istnieje możliwość założenia konta w banku. "Ta obsługa została rozszerzona i teraz jest kompleksowa" - powiedziała Sarzyńska. Punkt na PGE Narodowym jest czynny od godziny 8 do 16 i znajduje się w pobliżu recepcji głównej po wschodniej części areny zlokalizowanej na promenadzie zewnętrznej, do której prowadzą schody. Wejście odbywa się bramą numer 11. Numer PESEL mogą otrzymywać osoby, które przybyły na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie. Składany wniosek musi być w wersji papierowej, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem. Trzeba mieć też ze sobą zdjęcie oraz dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej. Należy tez podać adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego – do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości. Szczegóły dotyczące działalności punktu można uzyskać w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa pod numerem telefonu 19 115. Także na specjalnej stronie w języku ukraińskim.(PAP) autor: Marcin Chomiuk