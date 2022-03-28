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Оподаткування в Польщі доходів, які отримують громадянами України регулюється Законом про податок від фізичних осіб та польсько-українською конвенцією про уникнення подвійного оподаткування. Якщо українець працює в Польщі на контрактній основі, він розраховує PIT так само, як поляк. Ситуація ускладнюється, якщо українець укладає з фірмою, яка знаходиться в Польщі договір доручення.

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Для податкових резидентів України, які виконують доручення в Польщі, може бути корисною брошура Міністерства фінансів та Національної податкової адміністрації «Розрахунок доходів, отриманих у Польщі у 2020 році».

Сертифікат резиденції означає розрахування в Україні

Найпростішим розв'язанням буде ситуація, в якій громадянин України пред'являє довірителю сертифікат податкової резиденції, виданий відповідним органом України. Такий документ означає, що особа є податковим резидентом України і повинна сплачувати податок в Україні. Ця вимога не має застосування, якщо дана особа має постійне представництво в Польщі для здійснення своєї діяльності.

«З іншого боку, існування постійного офісу в Польщі де-факто означало б, що така особа веде тут постійний бізнес», – вважають експерти Taxeo Komorniczak & partners sp. K.: Віолетта Кошінська, податковий радник, керівник команди прямого оподаткування та Йоанна Шлезак-Матусевич, податковий радник.

Припустимо, що громадянин України має сертифікат резиденції, а постійного представництва в Польщі немає. Тоді замовник не стягує аванс PIT на свою винагороду та не видає форму PIT -11. Українцям не потрібно подавати податкову декларацію в Польщі. Неважливо, як довго він пробуде в нашій країні.

Замовник, який укладає договір з такою особою, повинен підготувати інформацію IFT-1R. Він передасть її підряднику та податковій інспекції з питань оподаткування іноземних осіб до кінця лютого наступного року.

А якщо немає сертифікату резиденції?

В умовах воєнного часу, коли багато людей поспішно покинули країну, можна очікувати, що не кожна особа з України, яка укладає договір доручень у Польщі, зможе пред'явити сертифікат податкової резиденції. Якщо такого документа немає, він буде розраховувати податок у Польщі. Проте спосіб розрахунку цього податку може викликати сумніви.

Першим кроком буде визначення, в якій країні проживає іноземець. Зазвичай замовник не може це перевірити.

Фірма, яка довіряє доручення українцям, звернувшись за індивідуальною інтерпретацією, таким чином вирішила цю проблему: брала від виконавців декларацію, в якій йшлося про те, що на момент складання декларації, але також і на майбутнє, центр економічних та особистих інтересів виконавця знаходиться в Україні.

Якщо дана особа має центр інтересів в Україні, важливо, скільки вона перебуватиме в Польщі.

Якщо перебування такої особи в Польщі в даному податковому році триває 183 дні або менше, платник повинен зібрати 20 відсотків єдиного податку та сплатити його до податкової служби до 20 числа наступного місяця. Громадянину України не потрібно буде подавати декларацію з PIT в Польщі.

Якщо перебування такої особи в Польщі в даному податковому році триває більше 183 днів, платник зобов'язаний стягнути 20 відсотків єдиного податку до 183-го дня перебування на території Польщі, а після перевищення 183-го дня, стягувати аванс на податок на доходи на загальних умовах. В обох випадках податок необхідно перерахувати до податкової служби до 20 числа наступного місяця. Громадянин України повинен буде подати декларацію про PIT в Польщі на підставі документів, які він отримає від замовника до кінця лютого наступного року.

Центр життєвих інтересів у Польщі

У вищезгаданій податковій постанові директор державної казначейської інформації (Krajowa Informacja Skarbowa) посилався на ще одну ситуацію: громадянин України, який виконує замовлення в Польщі, заявить, що його центр особистих або економічних інтересів (центр життєвих інтересів) знаходиться в Польщі.

Тоді замовник діє так, якби доручив замовлення поляку: збирає авансові платежі на загальних умовах і готує PIT -11 наприкінці року.

«Це рішення здається найпростішим, однак варто прослідкувати, щоб подана декларація відповідала дійсному стану. Тому його можна подати, якщо фактичним місцем проживання такої особи є Польща», – зазначають Віолета Косіньська та Йоанна Шлезак-Матусевич із Taxeo Komorniczak & partners sp. K.

Експерти додають, що в разі перевірки український платник податків повинен буде довести, що він є податковим резидентом Польщі. Податкові органи можуть поставити під сумнів його податковий розрахунок через те, що врегулювання на загальних принципах може бути вигідніше, ніж сплата 20-ти відсоткового податку. Крім того, з'являється можливість суперечки з українською владою.

Томаш Чєхоньський

Obywatel Ukrainy i umowa zlecenia. Jak zastosować przepisy o podatku PIT?

Ukrainiec wykonujący w Polsce umowę zlecenie może, w zależności od indywidualnej sytuacji, podlegać w Polsce PIT na zasadach ogólnych, podlegać podatkowi zryczałtowanemu 20 proc. lub rozliczać się w Ukrainie.