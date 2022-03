Reklama

Як записати дитину в ясла?

Щоб записати дитину в державні ясла, зателефонуйте до найближчих закладів і запитайте, чи є вільні місця. Далі потрібно йти до закладу з документом, що посвідчує особу, і записати дитину.

Найбільшою проблемою може бути брак місць у державних установах. На підставі спеціального закону уряд надав українцям, які приїжджають до Польщі починаючи від 24 лютого, можливість отримувати фінансування на ясла на тих самих умовах, що й полякам.

Матеріальна допомога на перебування дитини у яслах

Фінансова доомога на перебування дитини в яслах становить 400 злотих на місяць, але не більше коштів, які платять батьки за перебування дитини. Це означає, якщо батьки платять, наприклад, 300 злотих на місяць, то субсидія також становитиме 300 злотих на місяць.

Батьківська оплата за перебування дитини в яслах, дитячому клубі або під наглядом вихователя – це щомісячна оплата, яку сплачують батьки за перебування дитини у вищезгаданих установах. Оплата передбачає урахуванням знижок. Батьківська оплата за перебування дитини не включає оплату за харчування.

Фінансова доомога також надається на проживання дітей у дитячому клубі.

Хто може отримати фінансову допомогу на перебування у яслах?

Субсидію на ясла можуть отримають батьки:

для першої і єдиної дитини в сім'ї

для першої дитини в сім'ї, в якій наступна дитина буде користуватися сімейним капіталом

для дитини віком до 12 місяців і після досягнення 36 місяців

якщо дитина відвідує ясла, дитячий клуб або перебуває під опікою вихователя.

Фінансова допомога буде надана дитині, яка ходить у ясла, дитячий клуб або за якою наглядає вихователь, якщо батьки не отримують сімейний для цієї дитини.

Як подати заявку на фінансову допомогу?

Заявки на фінансову допомогу на перебування у яслах можна подати через Платформу електронних послуг (Platforma Usług Elektronicznych) Закладу соціального страхування, портал Empatia або електронний банкінг.

Гроші будуть перераховані на банківський рахунок ясел.

Як записати дитину в садок?

Діти українців, які втекли до Польщі після 24 лютого, також можуть бути зараховані до дитсадків. Директор приймає рішення про прийом дитини до садка. Якщо в найближчому закладі немає вільних місць, зверніться до управління гміни, яка має вказати відповідний садок.

Міністр освіти і науки підвищив ліміти у дошкільних групах. Дитсадки можуть прийняти до групи трьох дітей з України

Діти віком від 3 до 6 років, які не мають польського громадянства, мають право на дошкільну опіку.

Діти віком від 3 до 5 років мають право на дошкільну освіту в дитячому садку або у відділенні дитячого садка початкової школи.

Діти у віці 6 років зобов'язані проходити річну дошкільну підготовку в дитячому садку або у відділенні дитячого садка початкової школи.

Як записати дитину до школи?

Діти, які приїхали з України до Польщі, можуть відвідувати польські школи безкоштовно. Якщо у батьків немає шкільної документації, достатньо задекларувати загальну кількість років навчання та вказати заклад, в який ходила дитина.

Міністр освіти і науки підвищив ліміти в І-ІІІ класах. У школах є можливість прийняти до класу чотирьох учнів з України

Щоб зарахувати дитину до школи, зверніться до обраного закладу та подайте заявку. Рішення про зарахування приймає директор. Якщо в обраному навчальному закладі немає вільних місць,зверніться до управління гміни, яке вкаже навчальний заклад.

Для учнів, які недостатньо володіють польською мовою, школа організовує додаткові безкоштовні уроки польської мови. Школа може також організувати т. зв підготовчі відділення, на яких навчання буде адаптовано до здібностей і потреб школяра. Навчання в підготовчому відділенні може проводитися в міжшкільній групі.

Іноземні студенти можуть скористатися корекційними заняттями з навчальних предметів.

Створення іншого приміщення (це передбачено спецзаконом) для проведення занять у підпорядкованій школі органу місцевого самоврядування або дитячому садку, що керується органом місцевого самоврядування, відбувається за рішенням органу після отримання дозволу від інспектора освіти. Дозвіл видається протягом 7 днів.

