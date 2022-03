A wtórna fala już rusza. - Jesteśmy miastem, które żyje z turystyki. Na razie mieszkańcy odpowiedzieli na nasz apel i udostępnili nie tylko swoje mieszkania, lecz także pensjonaty, hotele, pokoje przeznaczone dla wakacyjnych gości. To ich główne źródło utrzymania, a sezon tuż-tuż - zauważa prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska. Opisuje, że gros osób zdecydowało się na pomoc, nie licząc na wsparcie finansowe. Teraz zaczynają pytać, czy miasto będzie im przyznawało z tego tytułu zasiłki. Kołobrzeg stara się prowadzić ewidencję przybyłych Ukraińców. W miejscach, które przygotowało miasto, jest ich 350. - Szacujemy, że czterokrotnie więcej może przebywać u osób prywatnych - ocenia prezydent. Paradoks polega na tym, że Kołobrzeg ma chłonny rynek pracy i przed sezonem wakacyjnym potrzebuje pracowników, ale nie ma ich gdzie rozlokować. - Sytuacja na dziś jest taka, że nie mamy już miejsc na dłużej poza halą sportową, ale ile można przetrwać w takich warunkach. Dlatego od kilku dni apelujemy do wojewodów, by uruchomili obiekty podległe Skarbowi Państwa. W samym Kołobrzegu są cztery budynki rządowe, sanatoria i hotele na ponad 1100 miejsc. Na razie apele pozostają bez echa - mówi Mieczkowska. Urząd wojewódzki w tej kwestii odsyła do MSWiA. Podobne głosy płyną ze Świnoujścia. - W naszej okolicy są przynajmniej cztery ośrodki państwowe, ale tylko hotel resortu przyjął 80 osób. Tymczasem my musieliśmy znaleźć miejsce dla 500 osób. Drugie tyle przebywa w prywatnych mieszkaniach - słyszymy. Premier Morawiecki apelował do ministerstw i wysyłał pisma przypominające, żeby włączyć do pomocy ośrodki rządowe. Otworzył się ośrodek Łańsk, a Polski Holding Hotelowy przeznaczył 3 tys. miejsc dla uchodźców. Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, deklaruje, że zakład ma 1400 miejsc i dotąd przyjął ok. 100 Ukraińców. W najbliższym czasie trafią tam kolejne osoby. W Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS dostępnych jest 1300 miejsc. Trwają tam turnusy i na razie nie zapadły decyzje, by część miejsc przekazać uchodźcom. Z kolei resort finansów informuje, że Krajowa Szkoła Skarbowości ma 150 miejsc, z których mogliby skorzystać uchodźcy. Wojewodowie nie odpowiedzieli na pytania DGP.