Reklama

W czwartek rano o tym, że powstaje nowy punkt recepcyjny, informował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. "Napływ uchodźców do @warszawa nieprzerwanie się zwiększa. Tylko tej nocy pociągami przyjechało 2500 osób, kolejny tysiąc busami. Nocleg zorganizowaliśmy dla kolejnych 600 osób - w pierwszej kolejności kobiet i dzieci" - napisał na Twitterze.

Reklama

"Pilnie potrzebny duży - na kilkaset osób - punkt recepcyjny w Warszawie! Dworce są przepełnione czekającymi na przesiadkę. Kolejny dzień apelujemy do rządzących o włączenie się w pomoc. Wojewoda ma dziś na naszą prośbę uruchomić Torwar" - podkreślił Trzaskowski.

Rzeczniczka wojewody wyjaśniła PAP, że na Torwarze przygotowanych będzie ok. 500 łóżek. W punktach recepcyjnych uchodźcy otrzymują informacje na temat pobytu w Polsce, zapewniane jest im tymczasowe zakwaterowanie, otrzymują ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek. W stolicy od poniedziałku działa uruchomiony przez wojewodę mniejszy, na ok. dwadzieścia miejsc, punkt recepcyjny na autobusowym Dworcu Zachodnim.

Władze Warszawy dla uchodźców zorganizowały punkty informacyjne na dworcach kolejowych Wschodnim i Zachodnim czy w Centrum Wielokulturowym na Pradze-Północ. Z kolei w Arenie Ursynów ratusz przygotował punkt przeznaczony do tymczasowego pobytu uchodźców.

"Osoby, które tutaj trafiają spędzą tu noc, może dwie, a następnie - dzięki przygotowanemu przez nas systemowi, skierujemy ich dalej. Niektórych w dalszą trasę do docelowej miejscowości, niektórych do burs czy hoteli, a niektórych do mieszkań. Częściowo do tych z puli miejskiej, a częściowo do tych, które w ramach solidarności z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi nam zgłosiliście" - wyjaśniał w środę mieszkańcom Trzaskowski.

Inwazja rosyjska na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Od tego czasu do Polski przybyło 575,1 tys. uchodźców uciekających przed wojną. Tylko w czwartek, ósmego dnia inwazji, od północy do godz. 7 rano granicę ukraińsko-polską przekroczyło 27,1 tys. osób. W środę do Polski przybyło 95 tys. uchodźców.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska