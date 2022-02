Czy wyobraźnia radzi sobie lepiej? Czy możemy więc wyobrazić sobie, nawet biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w 2014 r., że wielki kraj, liczący ok. 40 mln mieszkańców, niewszczynający żadnych konfliktów, spokojnie żyjący na uboczu, może zostać zbombardowany, spalony, rozjechany przez czołgi, zniszczony? Że może znaleźć się pod okupacją? Że jego przedstawiciele mogą być aresztowani i zabijani? Że od kul i bomb mogą umierać nie tylko żołnierze, ale też dzieci, kobiety i starcy? Że może to się stać bez żadnego powodu. Tylko dlatego, że inne państwo ma taką wolę i dość siły. Że chce zniszczyć Ukrainę. Chce ją zagrabić. Całkowicie sobie podporządkować.

Czy wierzymy w to, co widzimy? Po wszystkich złych doświadczeniach, w które Europa przez wieki stała się tak bogata? Choć w czasie wojny na Bałkanach (z wszelkimi jej różnicami) pisałem, że udowodniła ona to, co po upadku Hitlera wydawało się całkowicie niemożliwe – mianowicie, że we współczesnej Europie również wszystko może się zdarzyć, a właściwie powtórzyć, także okrucieństwa na miarę tych z lat 1939–1945, z ludobójstwem włącznie – to przyznaję – wspomniana wizja jest dla mnie szokująca. Taka, w jaką do ostatniej chwili nie chce się wierzyć (nie tu, nie teraz, nie tak…), nawet jeśli rozum podpowiada, że już trzeba, że to się dzieje. To dlatego brakuje słów…