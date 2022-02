W PiS trwa szacowanie skali zniszczeń i kalkulowanie ryzyka „wstrząsów wtórnych” w partii. - Spuszczono politycznie powietrze ze sprawy, wokół której było wiele emocji. Nie po to wnosi się projekt dalej idący niż poprzedni (tzw. projekt Hoca - red.), również kontestowany, by przeszedł w głosowaniach - przekonuje ważny polityk PiS. Pytanie, czy cena za ten manewr nie okazała się jednak za wysoka. Inny rozmówca z PiS tego nie wyklucza. - Sądzę, że skala sprzeciwu, demonstracyjna, jest jednak zaskakująca dla prezesa Kaczyńskiego. Pewnie dodało to wiatru w żagle tym, którzy i tak już go mieli - mówi. Ale jednocześnie nie spodziewa się, by cały statek miał się za chwilę przewrócić. - Zakładam, że nikomu włos za to z głowy nie spadnie, że to tylko sposób wyrażenia głosowaniami jakichś swoich żali - ocenia. Podobnie widzi to inny rozmówca z kręgów rządowych. - Nie jest tak, że autorytet Jarosława Kaczyńskiego legł w gruzach. Przy każdym innym temacie ta większość się znajdzie. Niektórzy wewnątrz podzielają tezę, że to był swoisty gambit prezesa - poświęcenie jednej figury na szachownicy, by potem zyskać na innych polach - zwraca uwagę.