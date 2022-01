W sprawie Mariana Banasia najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz „wiele musi się zmienić, by wszystko zostało po staremu”. PiS dąży do tego, by Banasiowi odebrać immunitet, tyle że nawet jeśli mu się uda, w praktyce nic się nie zmieni: ustawa o NIK wymienia cztery powody, które pozwalają Sejmowi odwołać prezesa izby, nie ma wśród nich pozbawienia immunitetu ani nawet postawienia zarzutów przez prokuraturę. Podstawą do decyzji Sejmu mogłoby być skazanie prawomocnym wyrokiem, na co nie zanosi się do końca kadencji parlamentu. Osobną sprawą jest, czy są podstawy do odebrania immunitetu i postawienia zarzutów. Przynajmniej jeden z naszych rozmówców, który widział akta sprawy Banasia, uważa, że ich nie ma. Z kolei działania prokuratury są bezprecedensowe – na ogół posłowie z komisji regulaminowej mogli zapoznać się z aktami sprawy, której dotyczył wniosek o odebranie immunitetu. W tym przypadku sprawa została w części utajniona, a prokuratura nie wypuściła akt z rąk.