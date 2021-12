Zapytany o to przez DGP MEiN odpowiada, że szkoły mają już wypracowaną ścieżkę współpracy z punktami szczepień i nic nie stoi na przeszkodzie, by w przypadku decyzji społeczności szkolnej o zorganizowaniu wspólnego wyjścia do punktu szczepień szkoła wsparła te działania. O włączeniu w akcję szkół mówił też przed weekendem w Programie 1 Polskiego Radia Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. – Wszystko zależy od dyrektorów. Będziemy pomagać w organizacji punktów szczepień, tak jak to robiliśmy we wrześniu dla dzieci powyżej 12. roku życia – zapowiedział.