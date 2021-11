W środę w Sejmie rozpoczęło się spotkanie marszałek Elżbiety Witek z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Tematem jest wypracowanie projektu ws. weryfikacji szczepień. Poza posłami i senatorami w spotkaniu biorą udział m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i przedstawiciele Rady Medycznej.

Kosiniak-Kamysz podkreślił w środę na konferencji prasowej przed spotkaniem, że przedstawiciele Koalicji Polskiej - PSL idą na nie z własnymi pomysłami. "Uważamy, że jest potrzeba większych zachęt do szczepień przeciw Covid-19, że rząd nie wykonał wszystkiego co możliwe" - powiedział lider PSL. Dlatego - poinformował - "proponujemy bardzo jasną zachętę, świadczenie w wysokości 600 złotych za zaszczepienie się". "Nie ma już dzisiaj innego wyjścia. Niektóre kraje to wprowadziły, wprowadziła to Grecja, wprowadziły to Stany Zjednoczone" - wskazał szef ludowców.

Według niego, "taki bonus, który daje mobilizację finansową dla osób, które się zaszczepiły i które się zaszczepią w pełnym wymiarze, pełnym cyklem szczepień". "To jest wielomiliardowy nie wydatek, tylko inwestycja" - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Druga propozycja, o której mówił prezes PSL dotyczy personelu niemedycznego i dodatku covidowego dla nich, który "powinien być wprowadzony na stałe".

O trzeciej propozycji poinformował poseł Jacek Protasiewicz (KP-PSL). "To jest umożliwienie pełnego finansowania zabiegów medycznych, zarówno profilaktycznych, jak i leczenia w prywatnej służbie zdrowia przez państwo, nie tylko dla zaszczepionych, ale w szczególności dla zaszczepionych" - oświadczył Protasiewicz.

Jego zdaniem, większość prywatnych szpitali jest wolna od pacjentów covidowych. "W związku z tym państwo powinno sfinansować zabiegi, leczenie i badania profilaktyczne obywateli RP właśnie w prywatnej służbie zdrowia" - powiedział poseł KP-PSL.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła szefów klubów i kół parlamentarnych na zaplanowaną na środę rozmowę w sprawie wyjścia ponad podziałami z projektem ustawy dotyczącym możliwości weryfikacji szczepień pracowników. Jak mówiła, jeżeli na środowym spotkaniu kluby i koła parlamentarne wyrażą zgodę i wolę współpracy, powinien powstać międzyklubowy zespół, który wypracuje założenia ustawy.

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik zapowiedzieli w ubiegłą środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że z tego, co wie, są zebrane podpisy pod poselskim projektem ws. weryfikacji szczepień pracowników i powinien on być procedowany w Sejmie na początku grudnia.

Początkowo projekt zakładający umożliwienie pracodawcy weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony, był projektowany jako rządowy. Minister zdrowia Adam Niedzielski na początku listopada mówił, że projekt ten ma zostać skierowany pod obrady rządu i trafić prawdopodobnie na posiedzenie Sejmu.