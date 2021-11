Jak przekazał w środę zespół prasowy śląskiej policji, do zatrzymań dwóch mężczyzn i kobiety w wieku od 32 do 62 lat doszło w trzech miejscach w kraju: w Smolnicy (powiat gliwicki), Toruniu oraz okolicach Warszawy. Sprawę realizowali policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Według ustaleń śledztwa, podejrzani wchodzili w skład grupy przestępczej zajmującej się karuzelowym obrotem olejem smarowym, paliwem lotniczym i innymi wyrobami ropopochodnymi.

"Przestępczy proceder, trwający od 2011 do 2017 roku, polegał na zmianie przeznaczenia towaru na inny jego rodzaj i wysyłaniu go za granicę, aby ominąć obowiązek odprowadzenia podatku VAT. W ten sposób przestępcy narazili Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 24,5 miliona złotych” - poinformowała policja.

Sprawę prowadzi II Wydziału ds. Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Sprawcy usłyszeli już zarzuty wystawiania i przyjmowania fikcyjnych faktur VAT dokumentujących obrót towarem oraz dokonania oszustwa podatkowego. Zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego, zakazu kontaktu z pozostałymi podejrzanymi, zakazu opuszczenia kraju, a wobec dwóch osób także policyjny dozór.

Wcześniej w tej sprawie zarzuty usłyszało także dwóch innych podejrzanych, którzy zostali aresztowani.