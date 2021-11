W poniedziałek w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej odbyła się konferencja ppor. Anny Michalskiej. Podczas niej rzeczniczka SG poinformowała, że w tej chwili ośrodkach strzeżonych przebywa 1240 obywateli Iraku, z czego 716 osób złożyło wnioski o objęcie ich ochroną międzynarodową.

"W tym tygodniu planujemy deportować około 20 osób, głównie obywateli Iraku i Iranu, w tym 10 organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy. Krajem docelowym to jest oczywiście Irak" - podkreśliła ppor. Anna Michalska.

Zapytana o to, ile będzie lotów czarterowych z cudzoziemcami i kiedy się rozpoczną odpowiedziała, że funkcjonariusze SG "chcieliby jak najwięcej takich lotów czarterowych zorganizować". "Pierwszy lot na razie jest w planach, więc dokładnie nie powiem kiedy on będzie, ponieważ tutaj to nie tylko zależy od nas, ale też współpracujemy z MSZ, ale też ze stroną iracką, która musi się zgodzić na przyjęcie swoich obywateli" - zaznaczyła.

"Chcielibyśmy, aby w pierwszym locie poleciało około 80 osób. Dlaczego tylko 80? Proszę pamiętać, że te osoby nie lecą same. Lecą z przedstawicielami organizacji pozarządowych, jest też ochrona funkcjonariuszy straży granicznej. Jeżeli w takiej grupie są w większości mężczyźni to nasza ochrona musi być większa. Jeżeli są to rodziny to możemy sobie pozwolić na mniejszą ochronę. Lecą zazwyczaj również lekarze" - tłumaczyła rzeczniczka SG.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 36 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ok. 7 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na terenie Podlasia. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne. Na terenie Lubelszczyzny naturalną zaporą jest rzeka Bug.