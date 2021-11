Czesław Hoc (PiS) powiedział PAP, że projekt poselski, przygotowany przez grupę posłów PiS, składa się trzech filarów.

"Przedsiębiorca będzie mógł poprosić o certyfikat zaszczepienia pracownika i jeśli nie będzie pracownik zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami" – wskazał w rozmowie z PAP poseł Czesław Hoc (PiS), który jest wnioskodawcą projektu.

Drugi filar projektu dotyczy podmiotów leczniczych. "Szef każdego podmiotu leczniczego, np. hospicjum, będzie mógł dać zarządzenie o obowiązku zaszczepienia swojego pracownika" – powiedział Hoc. Dodał, że jeśli pracownik nie zaszczepi się, "będzie mogło się to wiązać z restrykcjami w postaci zwolnienia z pracy".

Hoc powiedział też o trzecim kluczowym elemencie projektu. "Jeśli przedsiębiorstwo wykaże certyfikat, że całe przedsiębiorstwo, wszyscy pracownicy są zaszczepieni, uzyska specjalny przywilej – nie będą go dotyczyć żadne restrykcje" – wyjaśnił.

Pytany o to, na jakim etapie są prace nad projektem, wyraził nadzieję, że będzie bardzo szybko procedowany na posiedzeniu Sejmu 1-2 grudnia.

"Dzisiaj będzie prawdopodobnie podany do laski marszałkowskiej" – dodał. Zastrzegł, że jest to projekt, więc będzie jeszcze dyskutowany, m.in. na sejmowej Komisji Zdrowia.

Hoc powiedział, że projekt ten przygotowano z "praktycznie inicjatywy przedsiębiorców".

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany w środę na briefingu o projekt ustawy, m.in. o to, "czy potwierdza słuchy, że trafiła ona do kosza", odpowiedział: "Czekamy ze spokojem na losy tej ustawy". Dopytywany, kiedy w takim razie projekt trafi do Sejmu, czy na tym posiedzeniu powiedział: "Podkreślam: czekamy ze spokojem i myślę, że państwo niedługo doświadczycie pewnych efektów, czekamy ze spokojem".

Pierwsza o projekcie poinformowała w środę Interia.