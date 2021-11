Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w czwartek o zawarciu umowy koalicyjnej ze stowarzyszeniem OdNowa, które założyli byli politycy Porozumienia Jarosława Gowina.

Ociepa w rozmowie z PAP przekonywał, że jest usatysfakcjonowany z wyników negocjacji z szefem PiS. "Udało się nam w tych negocjacjach zagwarantować bardzo szeroki, programowy i personalny wpływ na państwo. Będziemy mieć przedstawicieli w kierownictwach pięciu ministerstw, a także w administracji rządowej w terenie" - mówił.

OdNowa będzie mieć przedstawicieli w kierownictwach resortów: obrony narodowej, rozwoju i technologii, edukacji i nauki, sportu i turystyki oraz rolnictwa i rozwoju wsi. "W związku z tym, że dział +turystyka+, będzie częścią ministerstwa sportu, Andrzej Gut-Mostowy będzie wiceministrem sportu i turystyki. Mamy też kandydata na wiceministra rolnictwa" - poinformował, zaznaczając, że nie chce mówić o personaliach, gdyż o zmianach będzie informował premier Mateusz Morawiecki.

Ociepa zaznaczył, że od samego początku negocjacji z PiS sygnalizował, że jego stowarzyszenie ma szersze ambicje i bardziej długoterminowe niż stanowiska. "Chcemy na serio budować niekoncesjonowany ruch społeczny, polityczny, który pozwoli prawicy wygrywać wybory. W związku z tym negocjowaliśmy przede wszystkim postulaty programowe. Wynegocjowaliśmy też kandydata na prezydenta stolicy" - powiedział.

Pytany czy kandydatem na prezydenta Warszawy w kolejnych wyborach będzie obecny prezydent Chełma Jakub Banaszek, lider OdNowy stwierdził, że Banaszek jest "świetnym prezydentem, który pokazał, że w ciągu dwóch lat można dźwignąć miasto, ściągnąć dziesiątki milionów złotych na inwestycje". "Na pewno będzie on jedną z twarzy kampanii samorządowej całej Zjednoczonej Prawicy. Natomiast czy w roli kandydata na prezydenta stolicy, to jeszcze za wcześnie, by to ujawniać" - zaznaczył Ociepa.

Wiceszef MON poinformował ponadto, że w umowie koalicyjnej zostało zapisanych 12 postulatów programowych, które dotyczą m.in.: bezpieczeństwa, gospodarki, samorządności, polityki europejskiej, zdrowotnej oraz ludzi młodych. "Te pięć obszarów będzie zajmować naszą uwagę, jeśli chodzi o prace programowe. Jednocześnie będziemy docierać do samorządowców, przedsiębiorców, do elektoratu proeuropejskiego, a z drugiej strony naszą grupą docelową będą ludzie młodego pokolenia" - mówił Ociepa.

"OdNowa ma największy potencjał ze wszystkich koalicjantów do poszerzania elektoratu Zjednoczonej Prawicy. Naszym celem politycznym jako obozu jest wygranie serii wyborów, począwszy od parlamentarnych w 2023 roku, przez samorządowe, europejskie i wreszcie prezydenckie. Do tego potrzebne jest nieustannie poszerzanie naszego elektoratu" - dodał.

Lider OdNowy zapowiedział ponadto, że w połowie listopada odbędzie się "event programowy wraz z prezentacją 16 pełnomocników wojewódzkich". "Będą oni przygotowywali strukturę stowarzyszenia w całym kraju" - mówił. "Chcemy otworzyć szeroko drzwi dla ludzi wartościowych, ambitnych, którzy zainspirowani postulatami programowymi będą chcieli do nas przystąpić i tworzyć centrowe skrzydło Zjednoczonej Prawicy" - oświadczył Ociepa.

Lider OdNowy nie wykluczył, że w przyszłości stowarzyszenie będzie przekształcane w partię polityczną. "Dzisiaj jest decyzja, by tworzyć ruch społeczny, stowarzyszenie, bo jest to bardziej inkluzyjne; samorządowcom znacznie łatwiej przystępuje się do stowarzyszenia, niż do partii politycznej. Nie wykluczamy jednak, że albo zamiast, albo równolegle pojawi się partia" - zaznaczył Ociepa.

Na początku września politycy związani w przeszłości z Porozumieniem Jarosława Gowina - oprócz Marcina Ociepy, również posłowie: Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Tadeusz Kopeć powołali stowarzyszenie OdNowa RP.