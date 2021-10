Prezes PiS podczas piątkowego oświadczenia przypomniał, że niedawno zostało podpisane porozumienie o współpracy ze stowarzyszeniem OdNowa, a wcześniej została zawarta umowa z Partią Republikańską. "Ale czekaliśmy z jej ogłoszeniem do momentu, kiedy wszystkie sprawy w naszej koalicji będą załatwione" - zaznaczył.

"To jest umowa o współpracy, która określa różne szczegóły tej współpracy. To jest jednocześnie umowa, która jest podjęciem decyzji o wspólnym wystąpieniu w kolejnych wyborach parlamentarnych i także kolejnych wyborach europejskich, samorządowych; miejmy nadzieję, że będziemy mieli także wspólnego kandydata na prezydenta, jestem o tym głęboko przekonany" - powiedział prezes PiS.

"To dobre wydarzenie i kolejny krok, by ten mały wstrząs w naszej koalicji przeszedł ostatecznie do historii. Jestem bardzo rad z tego, że doszło do tego porozumienia. Jestem rad z tego, że nasza koalicja wzbogaciła się o nową formację, można powiedzieć o nowy nurt polskiej prawicy i sądzie, że to będzie nurt ważny, bo tradycja republikańska jest czymś bliskim także nam. Jest czymś bliskim czymś bliskim polskiej historii, tej szczególnie historii I RP" - podkreślił Kaczyński.

Lider PiS zaznaczył jednocześnie, że kontynuowana będzie obrona interesów Polski oraz jej suwerenności. "I będziemy to robić wspólnie" - zapewnił Kaczyński po czym uścisnął dłoń Bielana. "To jest taki znak naszej współpracy i naszych bardzo dobrych stosunków, naszej współpracy" - powiedział szef PiS.

"Jeśli chcemy żeby Polska była silna, bezpieczna i bogata to musimy ciężko pracować" - mówił lider Republikanów. Zwrócił też uwagę, że umowa jest dość obszerna, bo liczy 32 punkty, ale była negocjowana bardzo szybko. "Została podpisana już 1 października i w zasadzie została wynegocjowana w niecały miesiąc, dlatego właśnie, że mamy wspólny cel" - oświadczył Bielan.

Wskazał, że tym celem jest jak najlepsze rządzenie przez najbliższe dwa lata, do kolejnych wyborów. "Po to, żeby to rządzenie było jak najlepsze. Rząd musi się cieszyć stabilną większością w parlamencie i dzięki tej umowie, dzięki szeregowi innych ruchów politycznych, udało się tę bezpieczną większość utrzymać" - ocenił Bielan.

Polityk podkreślił, że umowa reguluje m.in. wspólny start w wyborach parlamentarnych, samorządowych, europejskich i prezydenckich po to, by Zjednoczona Prawica - zdaniem Bielana "najbardziej udany projekt w historii polskiej prawicy" - kontynuowała władzę również po kolejnych wyborach parlamentarnych.

"My, jako środowisko Partii Republikańskiej głęboko wierzymy w to, że ten historyczny sukces, czyli trzecia kadencja, jest na wyciągnięcie ręki. Jeżeli będziemy nadal dobrze rządzić przez kolejne dwa lata i dalej będziemy kontynuować dobrą zmianę, dobre reformy w naszym kraju, to, jestem głęboko przekonany, że wygramy w rok 2023 i w kolejnych latach" - oświadczył Bielan.

Obecnie w skład koalicji Zjednoczonej Prawicy wchodzą: PiS, Solidarna Polska, Partia Republikańska oraz stowarzyszenie OdNowa. Na początku tygodnia w ramach zmian w rządzie przedstawiciele Republikanów - Kamil Bortniczuk objął tekę ministra sportu.