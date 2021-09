"Polska granica jest chroniona. Białoruskie władze okłamały cię. Wracaj do Mińska! Nie bierz żadnych tabletek od białoruskich żołnierzy" - brzmi treść SMSa, który na Twitterze zamieścił Mariusz Kamiński. Wiadomość zawiera link, który prowadzi do strony MSWiA, gdzie w pięciu językach: angielskim, arabskim, rosyjskim, francuskim i polskim zamieszczono informację i ostrzeżenie dla migrantów.

"Granica z Polską jest pilnie strzeżona. Nielegalne przekraczanie granicy i niszczenie zabezpieczeń granicznych może sprawić, że trafisz do więzienia! Znajdujesz się przy granicy białorusko-polskiej. Nielegalne przekraczanie granicy Polski jest przestępstwem i spotka się z adekwatną reakcją polskich służb" - brzmi treść zamieszczonej tam informacji.

Na stronie MSWiA przypomniano także migrantom, że Polsce obowiązuje stan wyjątkowy, a granica jest pilnie strzeżona. "Podejmując próby nielegalnego przekroczenia granicy, narażasz się na odpowiedzialność karną. Jest to przestępstwo, za które w Polsce grozi więzienie" - ostrzega resort.

W informacji napisano również, że sytuacja na granicy jest stale monitorowana. "Nie próbuj niszczyć znajdujących się na granicy zasieków! Grozi za to kara" - czytamy. "Przekraczanie polskiej granicy nie pomoże ci się dostać do Niemiec. Pogarszające się warunki atmosferyczne są niebezpieczne dla twojego zdrowia i życia. Próby ukrywania się i nocowania pod gołym niebem mogą skończyć się dla ciebie tragicznie. Nie ryzykuj, wracaj do Mińska! Wracaj do domu! Chroń swoje życie i zdrowie!" - dodano.

MSWiA ostrzega te osoby, aby nie przyjmowały tabletek ani innych środków, które przekazano im na Białorusi, gdyż mogą one być trujące. "Nie bierz udziału w organizowanych przez Białoruś próbach nielegalnego przekroczenia granicy. To karalne i niebezpieczne. Chroń swoje życie i zdrowie!" - podsumowuje MSWiA.

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. We wtorek rząd zdecydował, że zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni.

Prezydent Andrzej Duda po zakończeniu wtorkowego spotkania z szefami MSWiA, MON i Straży Granicznej przekazał, iż "wydaje się, że przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej o 60 dni będzie uzasadnione". Jak dodał, problem na granicy polsko-białoruskiej wciąż występuje.

Poinformował również, że we wtorek do godz. 17-tej udaremniono rekordową liczbę 354 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Od początku września Straż Graniczna odnotowała ponad 5 tys. prób nielegalnego przejścia z Białorusi do Polski.