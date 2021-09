Kryzys migracyjny raczej będzie wygasał, chyba że Łukaszenka podejmie dalsze działania, np. ściągnie w inne miejsca na granicy podobne grupy. Wiele zależy od tego, co on zrobi, ale myślę, że nie będzie tego eskalował, bo Unia Europejska, choć powoli, to podjęła już inicjatywę i za chwilę da odczuć zarówno Łukaszence, jak i Moskwie, że to się nie opłaca, że nie tędy droga. W Polsce najistotniejszy będzie rozwój sytuacji w Sejmie. Większość rządowa jest bardzo chwiejna. Każde właściwie posiedzenie może obfitować w nowe wydarzenia związane z tym, że większość w jednym głosowaniu będzie, a w innym nie. W tle na pewno będzie konflikt z Brukselą, który nie skończy się, dopóki rządzi PiS. Ale też nie spodziewam się żadnego przełomu, którym byłoby wstrzymanie przelewów z Brukseli. To byłby realny krok, a reszta to jest gadanina. Będzie też oczywiście próba ratowania Polskiego Ładu, bo PiS na pewno nie przyzna się, że to nie wyszło. To byłaby katastrofa wizerunkowa. A to jest powiązane z sytuacją w Sejmie i z negocjacjami z Pawłem Kukizem, który odgraża się, że on i dwójka jego posłów nie będą popierać PiS, jeśli jego ustawy nie wejdą w życie. Chce, by na każdym posiedzeniu Sejmu uchwalana była jedna ustawa . Zobaczymy, jak to się rozwinie we wrześniu.