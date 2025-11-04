Pierwotnie zgodził się z podatnikiem, że właściwa jest stawka 5 proc. Zaklasyfikował popcorn z dużym dodatkiem cukru do działu 19 Nomenklatury Scalonej (CN), który obejmuje „Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka, pieczywa cukiernicze”. To uzasadniało zastosowanie 5-proc. stawki VAT, zgodnie z pozycją 12 załącznika nr 10 do ustawy o VAT (WIS z 8 kwietnia 2025 r., sygn. 0115-KDST1-2.440.38.2025.5.MS).
Teraz jednak dyrektor KIS zmienił zdanie. Uznał, że początkowo nie uwzględnił znaczenia dużej zawartości cukru w składzie produktu. Przypomnijmy, że cukier jest często składnikiem popcornu sprzedawanego jako wysokokaloryczna przekąska np. w kinie.
Dyrektor KIS zwrócił uwagę na noty wyjaśniające do pozycji 1904 CN. Wynika z nich, że pozycja ta nie dotyczy przetworów zbożowych zawierających cukier w ilości nadającej im charakter wyrobów cukierniczych sklasyfikowanych pod pozycją CN 1704. Popcorn sprzedawany przez spółkę jest więc z 23-proc. VAT – podsumował organ.
WIS z 23 października 2025 r., sygn. 0110-KSI1-1.442.53.2025.4.RC
